Thể thao người khuyết tật Việt Nam chờ đột phá tại Paralympic 2028

Khép lại Asian Para Games 5 tại Nhật Bản với 5 huy chương, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục ghi nhận đóng góp quan trọng của những vận động viên kỳ cựu. Tuy nhiên, để hướng đến Paralympic Los Angeles 2028, việc chuẩn bị lực lượng kế cận và nâng cao chất lượng đầu tư đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Những chiếc huy chương quý giá

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) vừa kết thúc sau một tuần tranh tài ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đoàn Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 207 HCV, bỏ xa chủ nhà Nhật Bản (64 HCV) và Uzbekistan (45 HCV).

Trong 5 tấm huy chương của Việt Nam, thành tích nổi bật nhất thuộc về kình ngư Đỗ Thanh Hải. Anh giành HCV nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5, mang về lần đăng quang duy nhất cho đoàn tại đại hội năm nay.

Chiến thắng của Đỗ Thanh Hải càng có ý nghĩa khi anh từng nhiều lần tham dự Paralympic và lọt vào chung kết tại Paris 2024. Kinh nghiệm tích lũy qua các giải quốc tế đã giúp kình ngư Việt Nam duy trì khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh.

Ở môn bơi, Lê Tiến Đạt giành HCB nội dung 100m ếch nam SB5. Đây là nội dung anh từng đoạt HCV tại Asian Para Games 4 ở Hàng Châu. Trong khi đó, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp với HCB hạng cân 49kg nam môn cử tạ.

Ngọc Thúy xuất sắc giành 2 huy chương tại Asian Para Games 5.

Điền kinh cũng đóng góp hai HCĐ của Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở các nội dung ném lao và ném đĩa nữ hạng F54. Thành tích của nữ tuyển thủ này cho thấy khả năng cạnh tranh của điền kinh người khuyết tật Việt Nam ở nhóm nội dung ném đẩy.

Nhìn vào danh sách giành huy chương, có thể thấy lực lượng giàu kinh nghiệm vẫn giữ vai trò chủ lực. Đây là điểm tựa quan trọng về chuyên môn, nhưng cũng đặt ra bài toán phát triển lớp vận động viên kế cận. Nếu tiếp tục phụ thuộc vào những gương mặt quen thuộc, thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì thành tích ở các kỳ đại hội tiếp theo.

Chuẩn bị từ sớm cho Paralympic Los Angeles 2028

Sau Asian Para Games 5, mục tiêu quan trọng của thể thao người khuyết tật Việt Nam là giành suất tham dự Paralympic Los Angeles 2028, diễn ra từ ngày 15 đến 27-8-2028 tại Mỹ. Đây là đấu trường có yêu cầu chuyên môn cao, trong khi việc giành quyền góp mặt phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn và vòng loại riêng của từng môn.

Trước mắt, ngành thể thao cần sớm đánh giá thành tích của từng tuyển thủ tại Nhật Bản, đối chiếu với chuẩn thành tích quốc tế để xác định những nội dung có khả năng tranh suất đến Los Angeles. Bơi, cử tạ và điền kinh vẫn là các môn cần được ưu tiên, dựa trên kết quả đã đạt được cùng kinh nghiệm thi đấu của lực lượng hiện có.

Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ sớm chuẩn bị cho đấu trường lớn Paralympic 2028.

Việc xây dựng kế hoạch tập huấn dài hạn cũng cần được triển khai từ năm 2027. Các tuyển thủ trọng điểm phải được tạo điều kiện tham dự giải quốc tế phù hợp nhằm tích lũy điểm xếp hạng, đạt chuẩn chuyên môn và hoàn thiện kỹ thuật. Công tác phân hạng thương tật, chăm sóc y tế, dinh dưỡng và hồi phục sau tập luyện cần được bảo đảm xuyên suốt quá trình chuẩn bị.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ vận động viên người khuyết tật phải hướng đến sự ổn định lâu dài, giúp họ yên tâm tập luyện và thi đấu. Song song với đầu tư cho các tuyển thủ kỳ cựu, việc tuyển chọn tài năng trẻ tại địa phương cần được chú trọng hơn.

5 tấm huy chương tại Asian Para Games 2026 là kết quả đáng ghi nhận. Nhưng chặng đường hướng đến Paralympic 2028 đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản và nguồn lực đủ mạnh để các vận động viên Việt Nam tiếp tục vươn lên ở đấu trường thế giới.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU