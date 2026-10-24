Bóng chuyền bãi biển TPHCM tìm cơ hội đổi màu huy chương

Các đội bóng chuyền bãi biển nam, nữ chủ nhà TPHCM tích cực chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức ở khu vực Hồ Tràm (TPHCM). Ảnh: VFV

Môn bóng chuyền bãi biển trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ thi đấu tại Hồ Tràm (TPHCM) từ ngày 16-11 tới 22-11.

Sau khi kết thúc đăng ký theo quy định của Đại hội, nội dung nam và nữ đều có 7 đơn vị tham gia. Trong đó, mỗi đơn vị được đăng ký 2 đội nam, 2 đội nữ (mỗi đội từ 4 – 6 VĐV) chính thức.

Với vai trò chủ nhà Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, bóng chuyền bãi biển nam, nữ TPHCM đang tập huấn tại Hồ Tràm (TPHCM) làm quen với khí hậu thời điểm này. Đại diện Ban huấn luyện bóng chuyền bãi biển TPHCM, bà Lê Thị Cẩm Tú cho biết quá trình chuẩn bị chuyên môn được tổ chức đảm bảo kỹ lưỡng bởi yếu tố chiến thuật sẽ quyết định trực tiếp kết quả thi đấu cho từng đội.

Mục tiêu của bóng chuyền nam, nữ bãi biển TPHCM là giành HCV tại Đại hội năm nay. 4 năm trước, tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, 2 đội nam, nữ bóng chuyền bãi biển TPHCM vào chung kết nhưng thua trận trước đội Khánh Hòa.

Vừa qua, bóng chuyền bãi biển TPHCM có tuyển thủ Nguyễn Lâm Tới thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Tay đập tiếp tục được đăng ký dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và là mũi nhọn quan trọng của bóng chuyền bãi biển nam TPHCM.

Tháng 5 năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức Giải vô địch trẻ, vô địch quốc gia bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026 tại Đà Nẵng.

Cặp VĐV Nguyễn Trọng Quốc/Trần Văn Việt (Khánh Hòa), Vũ Ngọc Lan Nguyên/Nguyễn Lê Thị Tường Vy (Khánh Hòa) lần lượt vô địch đôi nam, đôi nữ.

Đây được xem là những đôi VĐV sẽ cạnh tranh thành tích HCV trực tiếp trước các tay đập TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đội hình bóng chuyền bãi biển của TPHCM có các tay đập Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Bá Trường Đăng, Nguyễn Ngọc Quý, Lý Văn Quốc (nam) và Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Trần Cẩm Thi, Mỹ Huyền, Lê Thị Bích Vi (nữ).

MINH CHIẾN