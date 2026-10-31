Canelo Alvarez sẽ tranh đai WBC siêu trung với Christian Mbilli

Trước trận tranh đai WBC siêu trung với Christian Mbilli (sẽ diễn ra vào sáng 1-11, giờ Việt Nam), Canelo Alvarez chuyển trại huấn luyện của mình từ San Diego đầy nắng đến phòng tập của Oleksandr Usyk (Gandia, thành phố ven biển gần Valencia - Tây Ban Nha).

Hình ảnh quảng bá trận Canelo vs Mbilli của DAZN

Để thích nghi với múi giờ thi đấu tại Riyadh (Saudi Arabia), Canelo (63 thắng, 3 thua, 2 hòa, 39 KO) chọn tập luyện tại Gandia, nơi chỉ lệch Riyadh 1 giờ, thay vì San Diego với khoảng cách múi giờ lên tới 10 tiếng.

Canelo đặt mục tiêu giành lại đai WBC hạng siêu trung đã mất vào tay Terence Crawford hồi tháng 9-2025, qua đó tìm lại mạch chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với biên tập viên Ernesto Rodarte của ESPN Deportes, Canelo đã thảo luận về trận đấu sắp tới của mình, sự khác biệt trong quá trình huấn luyện và chuẩn bị, cũng như kế hoạch giải nghệ sau hơn 20 năm sự nghiệp.

Canelo cho biết khi nhớ về điểm sau 12 hiệp đấu tại SVĐ Allegiant: “Tôi đang có cảm giác rất tốt. Rất vui khi được trở lại và sẵn sàng cho trận đấu. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc khi được ở đây trong quá trình tập luyện. Tôi thực sự thích phòng tập, và tôi rất vui khi được trở lại sàn đấu.

Tôi đã học được nhiều điều từ trận thua Crawford. Ở cấp độ này, sự khác biệt giữa thắng và thua có thể rất nhỏ. Ngay cả khi bạn tập luyện 100%, nếu tâm trí của bạn không tập trung 100%, điều đó có thể khiến bạn thua cuộc. Đó là những gì tôi đã học được. Bạn không thể thay đổi thất bại trước Crawford, bạn sẽ phải tiến về phía trước, học hỏi từ nó và tiếp tục tiến lên.

Tôi đã trải qua quá trình chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ và rất cẩn trọng. Chúng tôi biết cậu ấy là một võ sĩ có sức bền và tung ra rất nhiều cú đấm. Cậu ấy trở thành nhà vô địch thế giới là có lý do của nó. Nhưng rõ ràng chúng tôi có kinh nghiệm".

Canelo chia sẻ khi nhớ về sự nghiệp dài 21 năm, từ 2005 của mình: "Chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ để có đủ sức bền và đáp trả theo cách tương tự, sử dụng kinh nghiệm mà tôi sở hữu. Nếu muốn gây bất ngờ cho tôi, Mbilli phải làm rất nhiều thứ. Cậu ấy là một võ sĩ tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ đối mặt với một võ sĩ như tôi với những đặc điểm riêng. Với việc tôi đã thi đấu ở cấp độ quyền Anh chuyên nghiệp trong nhiều năm, cậu ấy sẽ phải nỗ lực rất nhiều”.

Canelo cũng tâm sự về kế hoạch giải nghệ: “Tôi cảm thấy rất tốt và có thể thi đấu lâu hơn, dựa trên thể trạng cùng các xét nghiệm đã thực hiện. Nhưng tôi cũng có những mục tiêu khác ngoài quyền Anh. Tôi nghĩ mình đã đạt được mọi thứ trong quyền anh rồi, không còn gì tôi có thể làm hơn thế này nữa”.

“Tôi vẫn yêu quyền Anh và sẽ cân nhắc từng trận đấu. Nếu được lựa chọn, tôi muốn tiếp tục mãi, nhưng có lẽ thêm 4 hoặc 5 trận là đủ. Tôi đã đạt được nhiều hơn những gì từng tưởng tượng và mơ ước”, Canelo chia sẻ.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức trận đấu cuối cùng tại Mexico, Canelo bày tỏ: “Tôi chưa nghĩ đến điều đó, nhưng hy vọng nó sẽ thành hiện thực. Được kết thúc sự nghiệp trên quê hương là một kỷ niệm tuyệt vời”.

Đ.Hg.