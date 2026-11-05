Khởi tranh Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026

Tối 5-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TPHCM), Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 - 2026 chính thức khai mạc, thu hút hơn 100 tuyển thủ tranh tài.

Nguyễn Bạch Thanh Thư (CLB Hoa Lư) là một trong những gương mặt nổi bật tại giải. Ảnh: THANH TÙNG

Sau 7 năm gián đoạn, Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34-2026 chính thức trở lại tại TPHCM, đánh dấu sự hồi sinh của một thương hiệu thể thao giàu truyền thống của bóng bàn Việt Nam.

Sự trở lại của giải không chỉ đáp ứng mong đợi của người hâm mộ mà còn khẳng định nỗ lực của ngành thể thao TPHCM trong việc duy trì và phát triển một sân chơi quốc tế uy tín.

Giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến 8-11, quy tụ hơn 100 vận động viên thuộc 19 đội nam và 11 đội nữ, đến từ: Nhật Bản, Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc), Lào và Việt Nam. Các tay vợt thi đấu ở 4 nội dung gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Sự góp mặt của các đoàn quốc tế hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn cao, tạo điều kiện để vận động viên Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ thi đấu.

Giải thu hút hơn 100 VĐV tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Dù vậy, giải vẫn để lại chút tiếc nuối khi nhiều tuyển thủ quốc gia không thể tham dự do bận tập trung chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Malaysia. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có cơ hội chứng kiến những gương mặt triển vọng của bóng bàn Việt Nam như: Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Thị Xuân Mai, Bùi Hữu Huy, Nguyễn Hoàng Lâm... thể hiện tài năng trên sân đấu.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, Cây vợt vàng 2026 còn là sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần X do TPHCM đăng cai tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TPHCM cho biết: Cây Vợt Vàng là giải đấu quốc tế có uy tín và bề dày lịch sử hàng đầu của bóng bàn Việt Nam suốt hơn 3 thập kỷ qua. Sự trở lại của giải được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực phát triển phong trào bóng bàn trong nước, đồng thời nâng cao năng lực vận động viên trên đấu trường quốc tế.

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NGUYỄN ANH