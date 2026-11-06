Quang Dương so tài cùng dàn sao quốc tế

BTC thông tin giải đấu tại họp báo. Ảnh: QUỲNH MAI

Ngày 6-11 tại TPHCM, họp báo công bố giải đấu pickleball quốc tế APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 đã chính thức diễn ra. Từ ngày 10 đến 13-12, APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 sẽ diễn ra tại VIAS Pickleball Academy (TPHCM), với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 50.000 USD.

Lần đầu tiên một chặng đấu chính thức thuộc hệ thống APP Asia Tour được tổ chức tại Việt Nam, giải đấu dự kiến quy tụ hơn 1.500 vận động viên, mang đến cơ hội thưởng thức pickleball chuyên nghiệp ngay trên sân nhà cho người hâm mộ.

Đại diện BTC giới thiệu sơ lược các thông tin giải đấu. ẢNH: QUỲNH MAI

Trong số những cái tên được chờ đợi nhất, Quang Dương nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tay vợt gốc Việt đang là một trong những gương mặt có sức hút lớn của làng pickleball Việt Nam lẫn thế giới, nhất là sau thành tích giành hai HCV nội dung đơn nam và đôi nam tại chặng APP Asia Tour hồi tháng 7.

Giải đấu được bảo trợ và chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Ảnh: QUỲNH MAI

Sức nóng của giải còn đến từ sự xuất hiện của dàn sao quốc tế như: Megan Fudge, Sofia Sewing, Vivian Glozman, Roos van Reek, Richard Livornese, Jack Munro, Tanner Tomassi... Sự góp mặt của những vận động viên tên tuổi này hứa hẹn tạo nên các cuộc so tài chất lượng, đồng thời giúp khán giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với trình độ pickleball chuyên nghiệp thế giới.

Giải do SEVA (Sports Era Vietnam Asia) đăng cai tổ chức, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Với quy mô hơn 1.500 vận động viên, 21 cụm sân tiêu chuẩn và 51 nội dung thi đấu, sự kiện được thiết kế để phục vụ nhiều nhóm đối tượng, từ vận động viên chuyên nghiệp, tay vợt kỳ cựu đến phong trào và tài năng trẻ.

DŨNG PHƯƠNG