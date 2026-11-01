Bóng ném Việt Nam quyết giữ ngôi đầu Đông Nam Á

Bốn đội tuyển bóng ném Việt Nam, gồm nam, nữ trong nhà và nam, nữ bãi biển, đã lên đường sang Thái Lan dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 với lực lượng mạnh nhất.

Bóng ném Việt Nam sẽ tập trung tìm thành tích tốt nhất tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo lịch, nội dung bóng ném trong nhà diễn ra từ ngày 2 đến 6-11, tiếp đó là các cuộc tranh tài bóng ném bãi biển từ ngày 7 đến 10-11.

Lãnh đội Đào Đức Kiên cho biết các tuyển thủ đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, duy trì phong độ ổn định. Ban huấn luyện từng đội xây dựng phương án chiến thuật phù hợp, đồng thời thận trọng trước các đối thủ để hướng đến thành tích cao nhất.

Tâm điểm kỳ vọng là đội tuyển bóng ném nữ trong nhà, đương kim vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết năm 2025. Trong khi đó, đội nam giành ngôi á quân khi để thua chính đối thủ này ở trận tranh chức vô địch.

Đội bóng ném nữ trong nhà Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VHF

Với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu, HLV Nguyễn Thanh Tùng mang sang Thái Lan 16 tuyển thủ chủ chốt, trong đó có Nguyễn Thanh Huyền, Trần Hải Yến, Hà Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Lan Anh, Đỗ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Võ Bé Tư. Ba đội tuyển còn lại cũng hoàn tất danh sách thi đấu, sẵn sàng cạnh tranh huy chương.

Bóng ném Việt Nam từng ghi dấu ấn tại SEA Games 33 năm 2025 với HCV nữ và HCB nam. Thành tích này tiếp thêm sự tự tin cho các tuyển thủ trước cuộc đua tại giải khu vực năm nay.

Sau giải đấu ở Thái Lan, các tuyển thủ sẽ trở về đơn vị chủ quản, chuẩn bị tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

MINH CHIẾN