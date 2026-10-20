Bóng ném nữ Việt Nam trở lại với HCĐ châu Á

Các tay ném nữ Việt Nam đã giữ hạng 3 chung cuộc tại Giải vô địch khu vực 1A châu Á 2026 vừa khép lại ở Hongkong (Trung Quốc).

Đội bóng ném nữ Việt Nam đã hoàn thành thi đấu tại Hongkong (Trung Quốc) vừa qua. Ảnh: THẠC VŨ

Ngày 20-10, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam về nước sau khi giành HCĐ tại Giải vô địch khu vực 1A châu Á 2026, diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc). Đây là giải đấu vòng loại tranh suất tham dự Giải vô địch châu Á 2026.

Giải quy tụ 6 đội, chia thành 2 bảng. Việt Nam nằm ở bảng B cùng Mông Cổ và Đài Bắc Trung Hoa, trong khi bảng A gồm Hàn Quốc, Macau và chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc).

Sau khi vượt qua vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam để thua sít sao 21-23 trước Hong Kong ở bán kết. Trong trận tranh HCĐ, các học trò của ban huấn luyện Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 25-20, khép lại giải đấu ở vị trí thứ 3.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Ánh Tuyết nằm trong nhóm 3 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải với 25 pha lập công.

Chức vô địch thuộc về Hàn Quốc, qua đó giúp đội bóng này giành quyền tham dự Giải vô địch châu Á 2026 tại Kazakhstan, diễn ra từ ngày 23-11 đến 3-12.

Tấm HCĐ tại Hong Kong là kết quả quốc tế mới nhất của bóng ném nữ Việt Nam sau khi tham dự ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Tiếp nối giải khu vực 1A, Giải vô địch khu vực 1B châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 27 đến 31-10.

MINH CHIẾN