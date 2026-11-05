Việt Nam đứng hạng 6 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nữ

Xạ thủ bắn súng Việt Nam từng giành HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng chỉ đạt vị trí hạng 6 tại Giải vô địch thế giới 2026.

Việt Nam từng giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20, nhưng không thành công tại Giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngày 5-11, xạ thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài Giải vô địch thế giới 2026 đang diễn ra ở Doha (Qatar). Giải đấu đồng thời được Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF công nhận thành tích trao suất Olympic 2028.

Cuộc đấu được chú ý trong ngày thi đấu là nội dung 10m súng ngắn hơi nữ khi chúng ta có Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy góp mặt.

Cách đây hơn 1 tháng, họ đã giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20. Tuy vậy tại Giải vô địch thế giới 2026, xạ thủ Việt Nam chưa thành công.

Ở vòng loại, Trịnh Thu Vinh đứng hạng 9 với 580 điểm, trong khi Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 47 (568 điểm), còn Bùi Thúy Thu Thủy có vị trí 54 (567 điểm). 3 xạ thủ của Việt Nam không lọt vào chung kết cá nhân và đáng tiếc nhất là Thu Vinh đã gần nắm cơ hội trên nhưng thiếu chút may mắn.

Ở điểm đồng đội, đội Việt Nam có tổng điểm 1.715 đứng hạng 6. Giành tấm HCV đồng đội là đội Trung Quốc với kết quả 1.745 điểm.

Trước đó, chúng ta đã chờ đợi kết quả khả quan ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nhưng lần lượt Phạm Quang Huy (hạng 14, 581 điểm), Hà Minh Thành (hạng 22, 578 điểm), Vũ Tiến Nam (hạng 46, 564 điểm) không thành công. Xạ thủ Việt Nam đứng hạng 7 kết quả đồng đội với tổng 1.723 điểm.

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 kéo dài tới ngày 14-11. Đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt 14 xạ thủ thi đấu các nội dung đối với súng ngắn, súng trường nam, nữ.

MINH CHIẾN