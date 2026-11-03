Cử tạ Việt Nam và cuộc đua khắc nghiệt đến Olympic 2028

Đội tuyển cử tạ Việt Nam về nước khi hoàn thành các nội dung thi đấu Giải vô địch thế giới 2026 tại Trung Quốc dù giải chưa khép lại.

Lực sĩ Trần Minh Trí (áo đỏ) là niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam tại hạng cân 65kg nam. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển cử tạ Việt Nam về nước ngày 3-11 sau Giải vô địch thế giới 2026 với 5 lực sĩ tham dự, gồm K’Dương (60kg nam), Trần Minh Trí, Nguyễn Thành Duy (65kg nam), Nguyễn Hoài Hương (53kg nữ) và Quàng Thị Tâm (61kg nữ). Trong đó, Quàng Thị Tâm không hoàn thành tổng cử do đánh rơi tạ, còn 4 tuyển thủ còn lại đều có thành tích nhưng không giành huy chương.

Đây là giải đấu tích điểm đầu tiên trong hành trình giành vé dự Olympic 2028. Theo quy định của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), Olympic 2028 có 12 hạng cân (6 nam, 6 nữ), mỗi hạng cân gồm 10 lực sĩ, với tổng cộng 120 suất tham dự. Mỗi quốc gia chỉ được cử một VĐV ở mỗi hạng cân. Giai đoạn tích điểm vòng loại kéo dài từ ngày 27-7-2026 đến 7-5-2028.

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết, thành tích tại giải thế giới là cơ sở quan trọng để đánh giá phong độ, phân tích chuyên môn và điều chỉnh kế hoạch tập luyện cho từng lực sĩ.

Quàng Thị Tâm chưa thành công tại Giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: AWF

Dù chưa đạt kết quả như kỳ vọng, cử tạ Việt Nam vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng qua các giải quốc tế tiếp theo. Mục tiêu của đội tuyển là giành ít nhất một suất dự Olympic 2028, tập trung vào các hạng cân 65kg nam, 53kg nữ và 61kg nữ.

Theo ông Nguyễn Huy Hùng, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam), quá trình tranh tài từ ASIAD 20 đến Giải vô địch thế giới 2026 giúp các lực sĩ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ hàng đầu. Riêng hạng 65kg nam tại giải thế giới quy tụ 35 lực sĩ, cho thấy mức độ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành vé Olympic. Ông nhấn mạnh yếu tố tâm lý và bản lĩnh thi đấu sẽ đóng vai trò quyết định trong những lần tranh tài sắp tới.

Tại Giải vô địch thế giới 2026, lực sĩ Trần Minh Trí đứng thứ 5 hạng cân 65kg nam (tổng cử 316kg), Nguyễn Thành Duy có vị trí 10 cùng hạng cân (296kg). Lực sĩ K’Dương đứng thứ 4 hạng cân 60kg nam (281kg). Lực sĩ Nguyễn Hoài Thương xếp hạng 18 nội dung 53kg nữ với thành tích tổng cử 190kg. Các lực sĩ tiếp tục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN