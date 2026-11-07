Cuộc cạnh tranh quyền lực gay gắt ở bóng chuyền nam

Hai cặp bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ngẫu nhiên tái hiện những cuộc đối đầu ở mùa giải trước. Sau một năm, tương quan lực lượng đã có những thay đổi, hứa hẹn tạo nên những màn so tài khó lường.

Thể Công Tân Cảng lại vào tốp 4 đội mạnh nhất giải. Ảnh: CTP

Ngày 7-11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), Biên Phòng MB gặp LPBank Ninh Bình lúc 14 giờ 30, còn Thể Công Tân Cảng đối đầu Công an TPHCM lúc 19 giờ 30. Tâm điểm của cuộc cạnh tranh quyền lực bóng chuyền nam quốc gia là trong khi Biên Phòng MB hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương, Công an TPHCM đang đối diện cơ hội lớn để cải thiện vị thế.

Những cuộc tái đấu nhiều duyên nợ

4 đội bóng góp mặt ở bán kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình đều là những cái tên quen thuộc trong nhóm cạnh tranh huy chương những mùa giải gần đây. Đáng chú ý, hai cặp đấu năm nay đều tái hiện những màn so tài ở bán kết mùa trước, tạo nên những cuộc hẹn đầy duyên nợ.

Ở mùa giải 2025, Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng là hai đội giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Công an TPHCM phải dừng bước trước Thể Công Tân Cảng và chỉ giành HCĐ. Vì thế, cuộc tái đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt với đại diện ngành công an. Sau một năm hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm, họ có thêm cơ sở để hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu cao nhất.

Công an TPHCM đang cho thấy sự chuyển biến đáng kể trong mùa giải năm nay. Sau khi giành ngôi á quân giai đoạn 1, đội bóng tiếp tục duy trì phong độ tốt ở giai đoạn 2. Việc bổ sung hai ngoại binh Morteza Sharifi (Iran) và Farhan Halim (Indonesia) giúp đội có thêm phương án tấn công, tạo sức ép lớn hơn lên hàng chắn đối phương.

Đội bóng chuyền Công an TPHCM có bước chuyển mình rất mạnh mẽ tại mùa giải năm nay. Ảnh: CTP.

Bên cạnh đó, những gương mặt nội binh như Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Quốc Dư, Quản Trọng Nghĩa và Giang Văn Đức tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành đội hình. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các tuyển thủ trong nước và khả năng tạo đột biến của ngoại binh giúp Công an TPHCM trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua năm nay.

Tuy nhiên, Thể Công Tân Cảng vẫn là thử thách lớn. Ở lần chạm trán tại giai đoạn 2, Công an TPHCM từng dẫn trước nhưng cuối cùng để thua 2-3 sau 5 hiệp đấu. Kết quả ấy cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn, đồng thời cũng bộc lộ hạn chế của Công an TPHCM trong việc bảo toàn lợi thế. Ở trận bán kết, khả năng duy trì sự tập trung và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của hai đội.

Biên Phòng MB trước thử thách bảo vệ ngôi vương

Ở cặp bán kết còn lại, Biên Phòng MB tiếp tục gặp LPBank Ninh Bình. Với tư cách đương kim vô địch, đội bóng áo lính vẫn là ứng viên hàng đầu nhờ sự ổn định trong lối chơi và chiều sâu lực lượng.

Thành tích 12 trận thắng cùng vị trí dẫn đầu sau vòng bảng cho thấy sức mạnh của thầy trò HLV Trần Đình Tiền. Những trụ cột như Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến và Phạm Văn Hiệp tiếp tục duy trì phong độ, giúp đội bóng giữ được sự gắn kết trong tấn công lẫn phòng ngự. Khả năng tổ chức chắn bóng, phòng thủ hàng sau và chuyển trạng thái nhanh vẫn là những điểm mạnh của nhà đương kim vô địch.

Dù vậy, hành trình bảo vệ danh hiệu sẽ không dễ dàng. Biên Phòng MB từng để thua ở giai đoạn 2 trong thời điểm ban huấn luyện chủ động xoay tua đội hình và giữ sức cho các trụ cột. Điều đó cho thấy đội bóng vẫn có thể gặp khó khăn nếu đối thủ khai thác tốt những thời điểm thiếu tập trung hoặc khi lực lượng không ở trạng thái tốt nhất.

Những gương mặt trẻ đầy hứa hẹn của Thể Công Tân Cảng. Ảnh: CTP

Với LPBank Ninh Bình, việc góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất là thành quả đáng ghi nhận. Đội bóng này không sở hữu chiều sâu lực lượng nổi bật như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng vẫn có khả năng gây khó khăn nhờ lối chơi tổ chức chặt chẽ và tinh thần thi đấu kiên trì. Để tạo bất ngờ trước Biên Phòng MB, LPBank Ninh Bình sẽ biết cách cải thiện khả năng đỡ bước một, hạn chế sai sót và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Việc bốn đội quen thuộc tiếp tục góp mặt ở bán kết phản ánh sự ổn định của nhóm đầu bóng chuyền nam Việt Nam. Những CLB có nền tảng đầu tư, lực lượng tuyển thủ và kinh nghiệm thi đấu thường xuyên vẫn giữ được lợi thế trong cuộc đua đường dài. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đang quyết liệt hơn khi các đội chủ động tăng cường ngoại binh, cải thiện chất lượng đội hình và nâng cao tham vọng.

Công an TPHCM là trường hợp đáng chú ý. Từ vị trí giành HCĐ mùa trước, đội bóng đang từng bước nâng cao tham vọng bằng những sự bổ sung chất lượng. Chức vô địch Cúp Hùng Vương 2026 sau chiến thắng Biên Phòng MB 3-0 cũng cho thấy đại diện TPHCM đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Dẫu vậy, thử thách ở giải vô địch quốc gia khắc nghiệt hơn bởi các đội phải duy trì phong độ qua nhiều vòng đấu và chịu áp lực lớn ở những trận quyết định.

Hai trận bán kết ngày 7-11 cạnh tranh hai tấm vé vào chung kết có những biến số khó lường với quyết tâm có thừa của bốn đội bóng chuyền mạnh nhất giải. Biên Phòng MB cần khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch, Thể Công Tân Cảng muốn tiếp tục duy trì sức cạnh tranh, còn Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình đều có lý do để hướng đến một bước tiến mới. Những cuộc đối đầu cũ giữa các thế lực có thể mang đến kết quả quen thuộc, nhưng cũng có thể mở ra một trật tự khác cho bóng chuyền nam Việt Nam.

GIA MINH