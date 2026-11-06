Áp lực tranh suất trụ hạng

Bên cạnh cuộc đua vô địch, nhóm 4 đội phải tranh suất trụ hạng đang tập trung chuẩn bị để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Đội TPHCM sẽ tìm cơ hội trụ hạng trong lần thi đấu trên sân nhà năm nay. Ảnh: VFV

Cuộc đua tranh suất trụ hạng tại giải bóng chuyền nam quốc gia năm nay được đánh giá là khó đoán định.

Kết thúc vòng bảng tại vòng 2, 4 đội rơi vào nhóm phải tranh suất trụ hạng gồm Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội và TPHCM.

Họ phải đấu 2 lượt trận trong vòng này nhằm phân hạng. Đội đứng hạng 8 sẽ xuống hạng. Trong lượt đầu tiên, các cặp đấu xác định gồm: Hà Nội – Đà Nẵng và TPHCM – Sanest Khánh Hòa.

“Khi các trận đấu chưa diễn ra, 4 đội bóng có khả năng trụ hạng như nhau. Đây là vòng đấu quyết định nên đội bóng nào cũng quyết tâm và có thể xảy ra bất ngờ”, đại diện Ban giám sát chuyên môn vòng 2, ông Trần Thanh Tùng trao đổi.

Qua 7 trận đấu tại vòng 2, lần lượt HLV Trần Viết Cường (Đà Nẵng), Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa), Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM), Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) đã có nắm bắt chuyên môn cụ thể đối thủ của mình.

Bỏ qua những trận đã đấu trước đó, hiện cầu thủ cả 4 đội đang giữ sự tập trung chuẩn bị chuyên môn để trở lại thi đấu vào ngày 7-11.

Trong các trận vòng bảng tại vòng 2, Ban huấn luyện đội Đà Nẵng gần như không sử dụng ngoại binh tuyển thủ Thái Lan Napadet Bhinijdee. Người hâm mộ bất ngờ với quyết định này.

Nhưng giới chuyên môn hiểu rõ, HLV trưởng Trần Viết Cường (Đà Nẵng) có toan tín và chắc chắn cần phong độ cao nhất của ngoại binh tại 2 lượt trận phân hạng. Với lực lượng hiện tại, đội Đà Nẵng đủ cơ hội giành 1 chiến thắng trong lượt trận phân hạng và an toàn trụ hạng.

Hiện tại, đội Hà Nội được đánh giá đủ khả năng trụ hạng với tập thể lực lượng đồng đều chuyên môn. Cùng với đó, HLV Nguyễn Hữu Trường sở hữu 3 mũi tấn công có chuyên môn tốt là Xuân Đức, Văn Chường và Kuon Mom. Năm ngoái, họ cùng đồng đội giúp đội Hà Nội chiến thắng tuyệt đối trong các lượt đấu phân hạng và trụ hạng sau Giải vô địch quốc gia 2025. Năm nay, tất cả chờ đợi kết quả sẽ lặp lại.

Đội Đà Nẵng có quyết tâm tìm suất trụ hạng. Ảnh: VFV

Chiều ngược lại, HLV Huỳnh Văn Tuấn cần tới kinh nghiệm của 2 gương mặt kỳ cựu trong đội hình TPHCM là đối chuyền Từ Thanh Thuận, chuyền hai Phạm Thoại Khương giúp đội bóng giành kết quả tốt, trụ hạng như mục tiêu đặt ra.

Xuyên suốt 7 trận tại vòng bảng của vòng 2, đội TPHCM đã có không ít ván đấu phát huy được sức mạnh. Tuy nhiên, họ còn cần chiều sâu lực lượng để đạt sự ổn định tổng thể. Người hâm mộ bóng chuyền TPHCM không muốn đội bóng thân yêu chịu kết cục xấu tại mùa giải năm nay nên các VĐV sẽ bước vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Nhà cựu vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa đang trong những giai đoạn khó khăn nhất về chuyên môn.

Dù vậy, HLV trưởng Ngô Văn Kiều cho rằng học trò của mình giữ trạng thái tốt sẽ làm đúng nhiệm vụ đặt ra.

Trong 8 đội bóng của giải năm nay, Sanest Khánh Hòa đã thi đấu với nhiều gương mặt trẻ ít kinh nghiệm nhưng nhiều nhiệt huyết trên sân. Tiêu biểu nhất trong đội hình là tuyển thủ quốc gia Tăng Ngọc Hiếu.

HLV Ngô Văn Kiều đã bày tỏ: “Chúng tôi sẽ tập trung làm tốt nhất điều có thể. Đội bóng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trụ hạng, dù là nhỏ nhất”.

MINH CHIẾN