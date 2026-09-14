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Tuyển lặn Việt Nam đặt chỉ tiêu giành huy chương tại giải vô địch trẻ châu Á 2026

SGGPO

Ngày 14-9, thành viên Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam sang Trung Quốc tranh tài Giải vô địch trẻ châu Á 2026 với quyết tâm phấn đấu giành được huy chương.

Tuyển thủ lặn Vũ Sinh Hùng là 1 trong những gương mặt quan trọng sẽ thi đấu Giải vô địch trẻ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: VASA
Tuyển thủ lặn Vũ Sinh Hùng là 1 trong những gương mặt quan trọng sẽ thi đấu Giải vô địch trẻ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: VASA

Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam gồm 30 thành viên, trong đó có 22 VĐV sang Trung Quốc thi đấu Giải vô địch trẻ châu Á 2026. Năm nay, giải đấu được diễn ra từ ngày 15-9 tới 21-9 và mục tiêu của Ban huấn luyện là giúp các VĐV giành huy chương.

Tham gia Giải vô địch trẻ châu Á 2026, Thể thao TPHCM có 6 tuyển thủ lặn triển vọng trong thành phần thi đấu gồm Huỳnh Nguyễn Lê Danh, Hà Gia Hoàng, Hà Hoàng Như Ý, Huỳnh Tuấn Kiệt, Trần Bảo Ân và Hồ Ngọc Trường Lam. Đây là những người được chờ đợi tranh chấp thành tích huy chương và Ban huấn luyện tập trung tập dượt cho họ giữ phong độ cao tại nhóm nội dung thế mạnh của mình.

Ngoài họ, Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam còn những gương mặt đang ổn định phong độ, có thể tạo ra bất ngờ trong giải lần này như Nguyễn Tùng Lâm, Trần Phương Minh, Vũ Sinh Hùng, Phạm Thanh Nam, Lê Thị Thanh Tuyền, Trần Nhật Hào, Lê Thị Nhung, Nguyễn Minh Quân, Trần Dương Thiện Huy…

Liên đoàn lặn châu Á sẽ đưa vào tranh tài 36 nội dung tại Giải vô địch trẻ 2026 tại Trung Quốc. Ngoài các nội dung đối với cá nhân nam, nữ, chương trình thi đấu còn có tiếp sức theo nhóm cự ly quy định.

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MINH CHIẾN

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