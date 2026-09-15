Alex Eala dự ASIAD 20 bất chấp án phạt nặng từ WTA

Ủy ban Olympic Philippines (POC) xác nhận ngôi sao quần vợt nữ Alex Eala sẽ tham dự ASIAD 20, bất chấp tay vợt hạng 18 thế giới có nguy cơ bị Hiệp hội Quần vợt nữ thế giới (WTA) phạt nặng vì vi phạm quy định của tổ chức này.

Alex Eala thi đấu trong trận bán kết đơn nữ môn quần vợt tại ASIAD 19 năm 2023. Ảnh: THX

Tay vợt 21 tuổi người Philippines sẽ khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia tại ASIAD 20, nơi cô đặt mục tiêu giành HCV, và đồng thời tìm kiếm cơ hội giành suất tham dự Olympic 2028. Tuy nhiên, quyết định ưu tiên ASIAD của Eala có thể khiến cô phải trả giá đắt.

Giải quần vợt tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 diễn ra trùng thời gian với giải WTA 1000 China Open ở Bắc Kinh, bắt đầu vào ngày 30-9. Theo quy định năm 2026 của WTA, các tay vợt không được phép tham gia giải đấu không thuộc hệ thống WTA nếu giải đó diễn ra trong vòng 60 ngày trước hoặc 30 ngày sau một giải WTA 1000 bắt buộc.

Các tay vợt đủ điều kiện tham dự WTA 1000 bắt buộc (như China Open) đều phải thi đấu, trừ khi thuộc các trường hợp được miễn trừ đặc biệt như quy định về độ tuổi, chấn thương dài hạn hoặc các điều khoản khác.

Việc không tham gia các giải đấu bắt buộc có thể dẫn đến hình phạt trừ điểm (tính 0 điểm), ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng đánh đơn của tay vợt. Hành vi vi phạm cũng sẽ dẫn đến mức phạt tài chính rất nặng - các tay vợt xếp hạng từ số 1 đến số 10 đối mặt với mức phạt 100.000 USD, trong khi những tay vợt xếp hạng từ số 11 đến số 20 sẽ chịu mức phạt 75.000 USD.

Chủ tịch POC, Abraham Tolentino mới đây ca ngợi tinh thần yêu nước của Alex Eala khi chọn ASIAD 20 thay vì China Open: “Chúng ta luôn có thể nói rằng Alex Eala đang cống hiến cho đất nước và đáp lại sự ủng hộ của người dân Philippines - dù ở quê nhà hay bất cứ nơi nào cô ấy thi đấu, họ đã tạo nên một cơn sốt 'Eala Mania' đầy ấn tượng trên toàn cầu. WTA có các quy định riêng và việc vi phạm quy định sẽ dẫn đến các hình phạt. Nhưng Alex sẽ có mặt tại Nagoya để thi đấu vì màu cờ sắc áo”.

Tình huống này đã thúc đẩy những lời kêu gọi Chính phủ vào cuộc hỗ trợ. Thượng nghị sĩ Erwin Tulfo đã hối thúc Ủy ban Thể thao Philippines và Ủy ban Olympic Philippines tìm giải pháp pháp lý để hỗ trợ Eala nếu cô bị phạt: “Nếu cô ấy bị phạt vì lựa chọn đại diện cho đất nước, chẳng phải việc chính phủ dang tay hỗ trợ cô ấy là điều hoàn toàn hợp lý sao?”.

LINH SƠN