Thể thao Việt Nam và khát vọng vươn tầm châu Á

Tối nay 15-9, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) Nguyễn Hồng Minh cùng các cán bộ, thành viên chính lên đường sang Nhật Bản tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Thể thao Việt Nam tự tin hướng đến hoàn thành nhiệm vụ giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cơ hội để khẳng định vị thế của Thể thao Việt Nam

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và các thành viên chính có mặt ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là đánh dấu sự có mặt của Đoàn TTVN tại ASIAD 20.

Với kỳ ASIAD 20, các nhà quản lý thể thao Việt Nam tiếp tục giữ sự thận trọng về chuyên môn; Điểm cốt lõi hướng đến hoàn thành mục tiêu phấn đấu đạt từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20, là dịp khẳng định rõ nét hơn vị trí của TTVN trên bản đồ thể thao châu Á.

Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh đã chia sẻ cùng truyền thông trước khi tham dự ASIAD 20: “Tại ASIAD 19, việc TTVN giành 3 HCV là bài học thực tế sâu sắc về tính cạnh tranh khốc liệt tại đấu trường châu lục. Mục tiêu phấn đấu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20 của TTVN nhằm phản ánh về sự tích lũy của các môn, nội dung trọng điểm có thế mạnh và sự đầu tư trọng tâm, không dàn trải của ngành thể thao. Chúng tôi không xem chỉ tiêu trên là áp lực thành tích đơn thuần, mà nhìn nhận như một thước đo cho sự tiến bộ để nỗ lực vượt qua giới hạn chính mình".

Trong 3 kỳ ASIAD gần nhất trước khi ASIAD 20 khởi tranh, TTVN đều đứng ngoài tốp 15 đoàn thể thao châu Á có thành tích tốt nhất. Theo thống kê, tại ASIAD 17-2014, TTVN có vị trí 21 toàn đoàn. Ở ASIAD 18-2018 đứng hạng 16, còn tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023 giữ hạng 21.

Bắn súng là môn trọng điểm đang mang lại những kết quả cao cho Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT) phân tích: “Chúng ta thấy rất rõ, thành tích của từng Đoàn TTVN trên đấu trường ASIAD sẽ phản ánh rõ nhất sự sự đầu tư tài chính và tiềm lực chuyên môn của mình.

Các cường quốc thể thao của châu lục vẫn giữ sự vượt trội do có nguồn lực đầu tư lớn trong vật chất. TTVN đã trải qua nhiều giai đoạn đầu tư, phát triển và khi chúng ta hướng vào môn, nội dung trọng tâm, trọng điểm để phát triển thì tính hiệu quả sẽ cao hơn”.

Tại ASIAD 20, TTVN có 349 VĐV tham gia thi đấu 281 nội dung của 33 môn, phân môn chính thức. Để đạt được mục tiêu có từ 4 HCV trở lên sẽ là thách thức không nhỏ.

Bước khởi đầu Chương trình đầu tư trọng điểm

Thể thao Việt Nam bắt đầu triển khai từng kế hoạch để thực hiện Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026 – 2045” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lần đầu tiên, thể thao thành tích cao nói riêng đã được thực hiện Chương trình đầu tư, phát triển trọng điểm theo nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với yêu cầu thành tích cụ thể. HLV, VĐV nhiều môn thể thao trọng điểm đã nhận trọng trách hoàn thành nhiệm vụ, tranh huy chương ASIAD 20.

“Xây dựng lực lượng VĐV xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, vừa có trình độ chuyên môn, thể lực tốt, vừa có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASIAD, Olympic; trước mắt phấn đấu cải thiện thành tích ngay trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện đảm bảo (chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho VĐV”, mục tiêu tổng quát của Chương trình đã xác định.

Môn karate từng giành được HCV tại ASIAD 19. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm 2026 khởi đầu thực hiện của Chương trình. Vì vậy, kết quả tại ASIAD 20-2026 sẽ là thước đo và cuộc kiểm tra cần thiết để TTVN đánh giá đúng cơ hội, khả năng phát triển của môn, nội dung tiếp tục hướng đến cơ hội giành kết quả Olympic 2028 và ASIAD 21-2030 tiếp theo.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh và các thành viên chính sẽ lên đường tới Nhật Bản tối muộn ngày 15-9 cho đến sáng ngày 16-9 sẽ có mặt tại Nhật Bản. Theo lịch, Đoàn TTVN sẽ tham dự Lễ thượng cờ ASIAD 20 vào ngày 18-9.

MINH CHIẾN