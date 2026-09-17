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Du thuyền của chủ nhà Nhật Bản bắt đầu mở khoang đón VĐV lưu trú tại ASIAD 20

SGGPO

Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) bố trí nhiều đội tuyển lưu trú tại du thuyền hạng sang Costa Serena.

Thành viên Đội tuyển rowing Việt Nam được bố trí ở trên du thuyền trong quá trình thi đấu ASIAD 20. Ảnh: T.SÂM
Thành viên Đội tuyển rowing Việt Nam được bố trí ở trên du thuyền trong quá trình thi đấu ASIAD 20. Ảnh: T.SÂM

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết, các Đội tuyển thể thao quốc gia của chúng ta tham dự ASIAD 20 được bố trí lưu trú trên du thuyền gồm: bắn cung, võ thuật tổng hợp MMA, TDDC, judo, rowing, cầu mây, cử tạ, vật và wushu.

Hiện tại, du thuyền Costa Serena đã mở cửa, đón tiếp các HLV, VĐV vào lưu trú theo bố trí từ Ban tổ chức ASIAD 20.

Du thuyền Costa Serena được neo đậu tại Kinjo Pier thuộc Cảng Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 15-9 và bắt đầu đón nhiều đoàn HLV, VĐV của các quốc gia từ ngày 16-9.

Ban tổ chức chủ nhà ASIAD 20 cho biết, du thuyền Costa Serena có trọng tải khoảng 114.000 tấn, dài 290,2m. Tàu sở hữu 1.500 cabin, có sức chứa 3.780 hành khách trong điều kiện khai thác thông thường. Trong thời gian phục vụ ASIAD 20, Costa Serena sẽ lưu trú tối đa khoảng 4.000 VĐV, cán bộ nhiều đoàn thể thao trong cùng thời điểm.

Du thuyền Costa Serena sẽ phục vụ Đại hội từ ngày 15-9 tới 6-10. Ngay khi được bố trí lưu trú trên du thuyền, thành viên Đội tuyển rowing Việt Nam cho biết phòng ở thoải mái, tiện nghi, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của từng HLV, VĐV.

Trong khi đó, các tuyển thủ wushu Việt Nam cũng thấy được sự ấm cúng trong các phòng ở đã được bố trí tại du thuyền Costa Serena.

Tại ngày 17-9, Đoàn thể thao Việt Nam đón thêm Đội tuyển TDDC Việt Nam có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) và sẽ lưu trú trên du thuyền.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 rowing wushu TDDC Đoàn thể thao Việt Nam du thuyền lưu trú ASIAD 20

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