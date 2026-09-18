Pencak silat Việt Nam quyết giữ ngôi đầu Đông Nam Á

Ban huấn luyện Đội tuyển pencak silat Việt Nam đã hoàn thành đăng ký lực lượng tham dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với mục tiêu dẫn đầu.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam tập luyện với sự tập trung chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết toàn đội tuyển pencak silat Việt Nam đang có đầy đủ gương mặt tốt nhất, hướng tới nhiệm vụ giành kết quả cao nhất tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) từ ngày 22 tới 29-9.

Trên sân nhà, Đội tuyển pencak silat Việt Nam đăng ký 37 võ sĩ tranh tài đầy đủ các nội dung. Lực lượng thi đấu của đội chủ nhà vẫn quy tụ nhiều gương mặt có đẳng cấp hàng đầu như Đoàn Thị Kim Tuyến, Trần Thị Ngọc, Lê Thị Diễm Thanh, Nông Thị Băng, Lê Thị Nga, Nguyễn Lê Quỳnh Chi, Phạm Thị Phương Thúy, Trần Thị Điệp, Huỳnh Anh Thuận, Nguyễn Đức Hiếu, Đỗ Quang Hiếu, Nguyễn Minh Triết, Trần Bá Duy, Bùi Đình Quyết, Cao Văn Quý, Trương Quốc Bình…

Đáng chú ý, một số gương mặt quen thuộc từng giành nhiều thành tích quốc tế cho pencak silat Việt Nam nhiều năm qua như Trần Duy Tuyến và Nguyễn Tấn Sang đã khép lại sự nghiệp VĐV Đội tuyển quốc gia.

Năm ngoái, Đội tuyển pencak silat Việt Nam giành hạng nhì toàn đoàn Giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan với 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. 3 tấm HCV của Nguyễn Đức Hậu (45kg nam), Nguyễn Chính Nghĩa (60kg nam) và Võ Thanh Hiếu (65kg nam).

Năm nay, Giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ tổ chức 9 hạng cân chính thức dành cho nữ (từ 45kg tới 85kg) và 11 hạng cân đối với nam (từ 45kg tới 95kg). Tuy nhiên, giải còn đưa vào 2 nội dung mở Open 1 và Open 2 đối với cho võ sĩ nam và nữ. Với võ sĩ nam, nội dung Open 1 có hạng cân dưới 110kg và Open 2 là trên 110kg. Nội dung Open 1 của nữ thi đấu dưới 100kg và Open 2 là trên 100kg.

Ngoài ra, Giải vô địch Đông Nam Á 2026 còn có 4 nội dung biểu diễn của nam, 4 nội dung biểu diễn nữ.

MINH CHIẾN