Khai mạc ASIAD 20: Nhịp đập Thể thao châu Á tại Nhật Bản

Aichi - Nagoya mở màn ngày hội thể thao lớn nhất châu lục 43 môn thi đấu, 469 bộ huy chương và những dấu ấn mới chờ đợi tại kỳ ASIAD 20.

ASIAD 20 đã sẵn sàng cho lễ khai mạc. Ảnh: TÂM MINH

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19-9 tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản).

U23 Việt Nam thắng trận đầu tiên tại ASIAD 2026 Đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng U23 Philippines tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C bóng đá nam ASIAD 2026, qua đó thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm và mở rộng cánh cửa vào tứ kết.

Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, ASIAD 20 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi châu Á.

Lễ khai mạc mang tinh thần kết nối châu Á

Đại hội lần này có 43 môn thể thao với 469 nội dung tranh huy chương, diễn ra tại 54 địa điểm trên khắp khu vực Aichi - Nagoya và một số thành phố lân cận. Dù số lượng quốc gia tham dự ít hơn Olympic, ASIAD vẫn được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao đa môn có quy mô lớn nhất thế giới khi quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các quốc gia Đông Nam Á.

Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt tại ASIAD 20. Ảnh: TÂM NINH

Trước thời điểm lễ khai mạc diễn ra, một số môn thi đấu đã sớm khởi tranh từ ngày 10-9 nhằm đảm bảo lịch trình, trong đó có bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cricket và năm môn phối hợp hiện đại. Sau hơn hai tuần tranh tài, lễ bế mạc ASIAD 20 sẽ được tổ chức vào ngày 4-10, khép lại hành trình thể thao kéo dài tại Nhật Bản.

Tâm điểm của ngày khai hội là buổi Lễ khai mạc tại sân vận động Paloma Mizuho, với chủ đề “Nhịp đập trái tim hài hòa”. Ý tưởng chủ đạo hướng đến sự kết nối giữa các vận động viên, người hâm mộ và các nền văn hóa khác nhau trong một châu Á đa dạng.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình khai mạc sẽ kết hợp giữa tinh thần thể thao hiện đại với những nét đặc trưng văn hóa Nhật Bản. Thông qua âm nhạc, ánh sáng và các màn trình diễn nghệ thuật, nước chủ nhà muốn truyền tải thông điệp về sự đoàn kết, tôn trọng và giao lưu giữa các quốc gia trong khu vực.

Thượng cờ Việt Nam và các đoàn thể thao quốc tế tại Cảng Nagoya ngày 18-9. Ảnh: TÂM NINH

Đạo diễn sáng tạo của lễ khai mạc là Yukihiko Tsutsumi, một nghệ sĩ nổi tiếng người Nagoya. Ông từng ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh Nhật Bản với nhiều tác phẩm nổi bật, trong đó có loạt phim “20th Century Boys”.

Việc lựa chọn một đạo diễn sinh ra tại Nagoya được xem là cách ban tổ chức tạo sự gắn kết giữa Đại hội và thành phố chủ nhà. Những môn thể thao mới tạo điểm nhấn

ASIAD 20 mang đến nhiều thay đổi trong chương trình thi đấu. So với Hàng Châu 2022, số môn thi đấu giảm xuống còn 43 môn, nhưng Đại hội vẫn tạo dấu ấn bằng sự xuất hiện của nhiều nội dung mới.

Các môn như võ thuật tổng hợp (MMA), padel, lướt sóng, teqball và taekwondo ảo lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, phản ánh xu hướng phát triển của thể thao hiện đại và sự thay đổi trong nhu cầu của người hâm mộ trẻ.

Các vận động viên Việt Nam sớm thích nghi về mọi mặt ở Nhật Bản. Ảnh: TÂM NINH

Bên cạnh những môn mới, các cuộc tranh tài ở những môn thế mạnh truyền thống của châu Á như bóng bàn, cầu lông, cử tạ, bắn súng hay võ thuật hứa hẹn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn. Đây cũng là nơi các vận động viên hướng tới thành tích cao và tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu quốc tế lớn trong tương lai.

Với Nhật Bản, ASIAD 20 là cơ hội để thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ sau thành công của Olympic Tokyo 2020. Chủ nhà kỳ vọng Đại hội sẽ trở thành một ngày hội thực sự, chứng kiến thành tích thi đấu hòa cùng những giá trị văn hóa và tinh thần thể thao.

Ngày 19-9, khi ngọn đuốc ASIAD được thắp sáng tại Nagoya, ánh mắt của hàng triệu người hâm mộ thể thao châu Á sẽ hướng về Nhật Bản, chờ đợi những màn tranh tài hấp dẫn và những khoảnh khắc đáng nhớ của kỳ Đại hội lần thứ 20.

4 niềm hy vọng cho HCV đầu tiên của Hàn Quốc tại ASIAD 20 Nhà vô địch thế giới Seong Seung-min cùng 3 đồng đội khác ở đội tuyển nữ Hàn Quốc đã tiến vào chung kết 5 môn phối hợp hiện đại tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20).

GIA HUY