Các môn khác

Ươm mầm tài năng thể dục nghệ thuật

SGGPO

Tại TPHCM, giải Vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật quốc gia 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 29-8, quy tụ gần 150 tuyển thủ.

Bài thi cá nhân vô địch trẻ với vòng (Ảnh: THANH TÙNG)
Bài thi cá nhân vô địch trẻ với vòng (Ảnh: THANH TÙNG)

Ngày 27-8, giải Vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật quốc gia 2026 chính thức khai mạc. Giải do Cục TDTT Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp cùng Đại học TDTT TPHCM tổ chức.

Giải năm nay quy tụ gần 150 vận động viên (VĐV) đến từ 12 đơn vị trên cả nước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn thể thao giàu tính nghệ thuật này.

Giai-vo-dich-the-duc-nghe-thuat.jpg
12 đơn vị tranh tài tại giải Vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật quốc gia 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Với hệ vô địch trẻ, các VĐV thi đấu các nội dung cá nhân (vòng, bóng, chùy, lụa), nhóm 5 người. Trong khi hệ 4 nhóm tuổi U8, U10, U12, U14 sẽ thi đấu nội dung cá nhân, nhóm (tay không, dây, vòng, bóng, chùy, lụa).

TDNT-tre-quoc-gia.jpg
Bài trình diễn cá nhân với bóng (Ảnh: THANH TÙNG)

Theo giới chuyên môn, giải đấu không chỉ có ý nghĩa về thành tích mà còn là dịp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo tại các địa phương, đơn vị. Thông qua kết quả thi đấu, những gương mặt triển vọng sẽ được theo dõi, tuyển chọn để bổ sung cho các đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ông Trần Đức An, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam cho biết, phong trào thể dục nghệ thuật đang có sự phát triển tích cực tại Việt Nam. Bên cạnh các tỉnh, thành, nhiều câu lạc bộ từ trường học, trung tâm thể thao cũng đã tham gia đào tạo theo định hướng của Liên đoàn Thể dục Việt Nam và ngành thể dục thể thao.

Các vận động viên trình bày bài thi tại giải Vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật quốc gia 2026 (Clip: THANH TÙNG)
NGUYỄN ANH

Từ khóa

Giải Vô địch trẻ Cục TDTT Việt Nam thể dục nghệ thuật Việt Nam giải vô địch trẻ thể dục nghệ thuật 2026 vô địch các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật ươm mầm tài năng thể thao Liên đoàn Thể dục Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn