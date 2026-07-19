Phường Sài Gòn: Phổ cập bơi hè giúp trẻ phòng chống đuối nước

Hoạt động phổ cập bơi trong dịp hè cho trẻ em đã trở thành một "thương hiệu" được phường Sài Gòn duy trì bền vững nhiều năm qua. Năm nay, địa phương còn chủ động mở rộng quy mô sang các phường lân cận nhằm tạo điều kiện cho nhiều em nhỏ được học bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước.

Trẻ em được phổ cập bơi miễn phí tại CLB Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: THANH TÙNG

Từ sáng đến chiều tối tại câu lạc bộ Nguyễn Bỉnh Khiêm (trực thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sài Gòn), tiếng hướng dẫn của các huấn luyện viên (HLV) xen lẫn tiếng cười nói của trẻ em tạo nên bầu không khí sôi nổi, đầy sức sống. Thực hiện kế hoạch từ UBND phường Sài Gòn, nơi đây luôn là điểm sáng trong công tác triển khai chương trình phổ cập bơi cho cộng đồng.

HLV Lâm Huy Đình (CLB Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: "Trong chương trình, các em nhỏ được ưu tiên học bơi ếch vì đây là kiểu bơi dễ tiếp cận. Ngoài kỹ thuật, chúng tôi luôn lồng ghép hướng dẫn trẻ cách phòng, chống đuối nước trong thực tế".

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là việc phổ cập bơi miễn phí không chỉ dành cho các em thiếu nhi phường Sài Gòn, mà còn đón nhận học viên từ các phường Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh. Chương trình kéo dài hơn một tháng với từng lớp phù hợp cho trẻ từ 5-15 tuổi, được sắp xếp khoa học theo ca: 10 - 11 giờ và 14 - 15 giờ, từ thứ ba đến thứ sáu.

Các em nhỏ được hướng dẫn kiểu bơi ếch. Ảnh: THANH TÙNG

Vừa tập luyện xong một buổi học bơi, bé An Chi (6 tuổi) hào hứng bày tỏ: "Em đã học được kiểu bơi ếch rồi! Em rất thích đi học bơi vì bản thân thấy khoẻ hơn và còn được gặp nhiều bạn mới". Trong khi đó, bé Nguyễn Hoàng Phúc (8 tuổi) chia sẻ: "Từ khi học bơi em cảm thấy khỏe mạnh hơn, ít bị ốm vặt và phát triển chiều cao tốt hơn".

Theo sát buổi tập bơi của con trai mình, anh Viết Ngọc (ngụ phường Sài Gòn) cho hay: "Tôi biết đến chương trình này thông qua nhóm thông tin của khu phố nên đăng ký cho con mình tham gia học bơi hè miễn phí. Môi trường sinh hoạt thể thao như thế này giúp trẻ có hoạt động bổ ích trong mùa hè thay vì chỉ ở nhà xem tivi hoặc sử dụng điện thoại".

“Việc học bơi không nên dựa vào bản năng mà cần được đào tạo bài bản để trẻ có kỹ năng xử lý tình huống thực tế dưới nước. Chúng tôi kỳ vọng phong trào học bơi, tập bơi của người dân, nhất là các em nhỏ sẽ được duy trì lâu dài chứ không chỉ gói gọn trong vài tháng hè", HLV Lâm Huy Đình bày tỏ.

Một số hình ảnh tại một buổi phổ cập bơi hè tại CLB Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ảnh: THANH TÙNG)

Các em nhỏ được hướng dẫn khởi động trước khi xuống hồ bơi

NGUYỄN ANH