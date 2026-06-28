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Các đại biểu lãnh đạo Trung ương, thành phố tham gia đi bộ hưởng ứng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hơn 5.000 người đi bộ hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Sáng ngày 28-6, tại đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), hơn 5.000 người tham gia hưởng ứng Chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình đi bộ đồng hành mang chủ đề “Hành trình di sản – Tiến bước tương lai”, là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa của sự kiện 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 5.000 người là đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố, các cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang, các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi...Người tham dự cùng nhau thực hiện lộ trình qua các tuyến đường: Lê Duẩn, Công Xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và về đích tại đường Lê Duẩn.

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Hơn 5.000 người tham gia đi bộ đồng hành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Chương trình đi bộ đồng hành là hoạt động thể thao cộng đồng nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe nhân dân và xây dựng lối sống tích cực. Mỗi bước chân hôm nay là một nhịp cầu kết nối quá khứ với tương lai, thể hiện tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Đây cũng là biểu hiện của quyết tâm chung sức đồng lòng xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Một số hình ảnh tại sự kiện (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

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NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG

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Thể thao TPHCM đi bộ đồng hành 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thể thao cộng đồng

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