Câu lạc bộ Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh tổ chức giải Về nguồn 2026

Sáng 4-9, tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, Câu lạc bộ (CLB) Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh đã công bố tổ chức Giải Golf “Về Nguồn 2026”. Giải đấu sẽ có sự tham gia của hơn 200 golfer vào ngày 17-9. Đây là dịp để cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh và những người bạn đồng hành giao lưu, kết nối, đồng thời cùng chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Thế Đại, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Golf Doanh Nhân Nghệ Tĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải, cho biết, với mong muốn kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer và những tấm lòng thiện nguyện cùng hướng về quê hương, CLB Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh tổ chức Giải Golf “Về Nguồn 2026”.

Ông Nguyễn Thế Đại, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Golf Doanh Nhân Nghệ Tĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại lễ công bố giải

Giải đấu “Về Nguồn 2026” không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao, mà còn mang ý nghĩa rất nhân văn, hướng đến việc gây dựng và lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ được sử dụng để hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các điểm trường còn gặp nhiều khó khăn tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh – nơi vẫn còn những em nhỏ học tập trong điều kiện thiếu thốn, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Với thông điệp: “Một cú swing – một tấm lòng. Một giải đấu – hàng trăm nghĩa tình. Một hành trình – hướng về quê hương” góp một phần nhỏ để hành trình đến trường của các em học sinh quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh được đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM nhấn mạnh, đây là giải đấu thường niên, qua đó xây dựng một cầu nối bền vững giữa thể thao – doanh nhân – cộng đồng, đưa tinh thần tương thân tương ái đến gần hơn với những địa phương còn nhiều khó khăn. “Về Nguồn” không chỉ là trở về với quê hương, mà còn là trở về với những giá trị tốt đẹp của mỗi con người: biết sẻ chia, biết tri ân và biết trao đi. Hy vọng cứ mỗi năm, số quỹ dành cho người nghèo, các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh tại quê nhà

Thông qua giải đấu, CLB Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, golfer, các nhà tài trợ, đối tác và cộng đồng cùng đồng hành với Quỹ Thiện nguyện Về Nguồn, để mỗi đóng góp hôm nay có thể trở thành một phần của tương lai tốt đẹp hơn cho các em học sinh tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giải đấu lần này nhận được sự đồng hành nhà tài trợ kim cương An Phước và các đơn vị đồng hành tài trợ của nhiều thương hiệu, doanh nghiệp như Arobid.com, Việt Thành, Sao Vàng Đất Việt, Sacombank, Saindeco, Dentons LuatViet, Sen Group, iOnlife, SUNSPACE, Sân Golf Tân Sơn Nhất, Bảo Vệ An Ninh Việt Nam, MB Bank Củ Chi, Bảo vệ Bình An, Sacomdoor, JobTest, CASA DUBAI, Trường Tồn, ORION...

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