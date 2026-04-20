Thể dục aerobic Việt Nam giành 3 HCV tại Cúp thế giới 2026

VĐV thể dục aerobic Việt Nam có những kết quả tốt tại đấu trường quốc tế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu đã kết thúc với các bài biểu diễn chung kết vào tối ngày 19-4, theo giờ địa phương tại Tokyo (Nhật Bản).

Năm nay, Ban tổ chức tiến hành tranh tài các nội dung cá nhân, đôi, 3 người và đồng đội dành cho lứa tuổi thiếu niên, trẻ và vô địch.

Với lứa tuổi trẻ, đội thể dục aerobic Việt Nam đã có ngôi vô địch cá nhân nữ của VĐV Tạ Ngọc Cát Tường. Tại chung kết bài biểu diễn, Cát Tường đã được 17,349 điểm để đứng đầu chung cuộc. Xếp sau cô lần lượt là VĐV của Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Tây Ban Nha. Ngoài ra, đội thể dục aerobic Việt Nam còn giành thêm HCV bài biểu diễn đôi nam nữ của lứa tuổi thiếu niên khi Lê Nhật Minh Khôi, Vũ Hồng Ngọc đạt 17,833 điểm tại chung kết. Ở bài biểu diễn nhóm 3 người lứa tuổi trẻ, đội Việt Nam cũng giành HCV khi các gương mặt Trần Anh Thịnh, Nguyễn Ngọc Gia Thương, Tạ Ngọc Cát Tường đạt 17,566 điểm.

Trong lứa tuổi thiếu niên, chúng ta giành được HCB cá nhân nam với kết quả của VĐV Lê Nhật Minh Khôi. Gương mặt trẻ này đạt 18,233 điểm đứng vị trí thứ nhì. Người xếp nhất và có HCV là VĐV Lukjanov Viktor (Estonia) khi cũng có 18,233 điểm nhưng vượt hơn Minh Khôi do bài biểu diễn có điểm độ khó cao hơn. Cùng trong lứa tuổi thiếu niên, đội thể dục aerobic Việt Nam giành được HCB bài biểu diễn nhóm 3 người (Lê Nhật Minh Khôi, Nguyễn Ngọc Trâm Anh, Vũ Hồng Ngọc).

Đối với kết quả của thi đấu vô địch, chúng ta không giành được huy chương ở nội dung đồng đội. Các tuyển thủ Đặng Chi Bảo, Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Chế Thanh, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng đã đứng hạng 4 (18,955 điểm). Vô địch nội dung là đội Italy với 19,313 điểm. Tuy nhiên, đội thể dục aerobic Việt Nam giành được 1 HCĐ ở hệ vô địch trong nội dung nhóm 3 người (Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Chế Thanh, Phan Thị Uyên Nhi).

MINH CHIẾN