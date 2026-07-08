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Võ sĩ Dương Thúy Vi xuất sắc giành HCV bài thương thuật tại Cúp taolu thế giới 2026

SGGPO

Tin vui tới với đội tuyển wushu Việt Nam khi võ sĩ Dương Thúy Vi thể hiện chuyên môn xuất sắc tại bài thương thuật, giành ngôi vôi địch ở Cúp taolu thế giới 2026.

Dương Thúy Vi vẫn giữ vững phong độ để có HCV tại Cúp taolu thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Dương Thúy Vi vẫn giữ vững phong độ để có HCV tại Cúp taolu thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay trong buổi sáng tranh tài 8-7 tại Cúp taolu thế giới 2026 – World Cup 2026, tuyển thủ Dương Thúy Vi đã mang về tin vui chiến thắng cho Thể thao Việt Nam và đội tuyển wushu Việt Nam.

Cô đã thể hiện xuất sắc bài biểu diễn thương thuật để đạt HCV. Nội dung thương thuật nữ tại Cúp taolu thế giới 2026 có 7 tuyển thủ tranh tài lần lượt từ các đội Việt Nam, Malaysia, Iran, Indonesia, Hongkong (Trung Quốc)…

Thúy Vi đã thể hiện tốt các kỹ thuật trong bài trình diễn của mình để được trọng tài kỹ thuật chấm 9,746 điểm. Cô đã xếp nhất tuyệt đối tại nội dung này. Vị trí thứ nhì, nhận HCB là tuyển thủ Pang Pui Yee (Malaysia) khi đạt 9,726 điểm. Vị trí thứ ba là tuyển thủ Aksiniia Schukina với thành tích 9,723 điểm.

Tấm HCV tại Cúp taolu thế giới 2026 là thành tích đầy khích lệ cho cá nhân Dương Thúy Vi. Trước khi sang Trung Quốc tranh tài giải năm nay, Thúy Vi chỉ tập trung hướng tới phấn đấu đạt huy chương. Tuy nhiên, bằng phong độ và bản lĩnh thi đấu, nữ tuyển thủ số 1 trong các nội dung taolu (biểu diễn) của đội tuyển wushu Việt Nam đã giành HCV bài thương thuật và HCĐ bài kiếm thuật.

Với cá nhân Dương Thúy Vi, đây là lần đầu tiên cô giành được HCV trong các lần tham dự Cúp taolu thế giới. Thúy Vi đã giành được HCB trong các lần thi đấu tại Cúp taolu thế giới năm 2016, 2024.

Năm nay, Liên đoàn wushu thế giới có lần thứ 4 tổ chức Cúp taolu thế giới để thu hút VĐV từ 30 đội từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cử tuyển thủ tham dự.

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Thúy Vi có tấm HCĐ ở bài kiếm thuật trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải. Ảnh: MINH MINH

Cúp taolu thế giới 2026 là giải quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của Dương Thúy Vi. Hiện tại, cô vẫn là một trong số VĐV quan trọng mà đội tuyển wushu Việt nam tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20.

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MINH CHIẾN

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