Tuyển thủ Dương Thúy Vi giành huy chương đầu tiên tại Cúp thế giới 2026

Dương Thúy Vi có tấm huy chương đồng nội dung kiếm thuật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-7, Cúp taolu (biểu diễn) thế giới 2026 chính thức khởi tranh tại Trung Quốc với sự tham dự của các tuyển thủ hàng đầu thế giới từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài.

Trong ngày đầu của giải, võ sĩ Dương Thúy Vi đã ra thể hiện bài kiếm thuật sở trường. Sau trình diễn, cô đã được trọng tài chuyên môn chấm 9,730 điểm để xếp thứ 3, giành HCĐ.

Thành tích trên là tấm huy chương quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của Dương Thúy Vi. Lần gần nhất cô tham dự giải quốc tế là SEA Games 33-2025 tại Thái Lan nhưng khi đó không đạt được huy chương trong các bài trình diễn taolu ở Đại hội.

Cách đây 2 năm ở Cúp taolu thế giới 2024 tại Nhật Bản, Dương Thúy Vi đã giành HCB bài kiếm thuật. Trong ngày thi đấu tiếp theo, Dương Thúy Vi sẽ tiếp tục tranh tài ở bài thương thuật.

Cùng ngày đầu tại giải, tuyển thủ Nguyễn Văn Sỹ đã giành được tấm HCB nội dung kiếm thuật nam. Đã có 8 tuyển thủ tranh tài ở nội dung trong giải năm nay. Văn Sỹ đạt 9,740 điểm sau bài biểu diễn nên xếp hạng nhì. Vô địch nội dung là tuyển thủ Chen Jinsong (Hongkong, Trung Quốc) với 9,760 điểm còn vị trí hạng ba là Ahmad Fuaiz (Indonesia) với 9,736 điểm.

Cúp taolu thế giới 2026 là lần thứ 4 giải được Liên đoàn wushu thế giới tổ chức. Năm nay, đội tuyển wushu Việt Nam chỉ cử 3 tuyển thủ thi đấu. Trong đó, người có nhiều kinh nghiệm nhất là Dương Thúy Vi.

MINH CHIẾN