Võ sĩ boxing TPHCM giành 7 HCV tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các gương mặt của Thể thao TPHCM đã hoàn thành chương trình thi đấu giải vô địch boxing (quyền Anh) trẻ quốc gia 2026 tại Ninh Bình.

Các võ sĩ đã thi đấu quyết liệt tại giải vô địch boxing trẻ quốc gia 2026 ở Ninh Bình. Ảnh: VBF

Những trận chung kết cuối cùng vào tối ngày 11-7 của giải vô địch boxing trẻ quốc gia đã khép lại ở nhà thi đấu Trần Quốc Toản (Ninh Bình) và mang lại các ngôi vô địch quan trọng cho từng đoàn tham dự.

Năm nay, võ sĩ boxing trẻ TPHCM đã nỗ lực thi đấu và giành được tổng 7 ngôi vô địch qua các nội dung ở từng nhóm tuổi góp mặt.

Tại nội dung nam nhóm tuổi 13-14, đội boxing trẻ TPHCM giành được 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Hai ngôi vô địch của đội boxing trẻ TPHCM tại nhóm tuổi này thuộc về võ sĩ Nguyễn Nam Nguyễn (75kg) và Nguyễn Trường Thịnh (48kg).

Ở nội dung nam nhóm tuổi 15-16, các tay đấm trẻ của TPHCM có thành tích 2 HCV, 4 HCĐ. Trong kết quả này, các gương mặt Lý Thiệu Gia Phú (44kg nam) và Võ Tấn Hùng (50kg nam) là những người giành được ngôi vô địch. Ở chung kết hạng cân 44kg nam, Gia Phú đã giành chiến thắng trước Văn Diệu (Đà Nẵng) để có HCV cho mình trong khi Tấn Hùng thắng Quang Minh (Quân đội) tại chung kết hạng cân 50kg nam.

Trong các nội dung thi đấu đối với nhóm tuổi 17-18, võ sĩ boxing trẻ TPHCM đạt 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Các ngôi vô địch đã thuộc về thành tích thi đấu của Võ Minh Tiến (63,5kg), Nguyễn Minh Trung (60kg) và Lý Thường Kiệt (trên 92kg).

Các đơn vị dẫn đầu thành tích trong từng nhóm tuổi được trao cờ lưu niệm. Ảnh: VBF

Ngoài kết quả trên, trên bảng tổng sắp giải năm nay, Ban tổ chức đã ghi nhận đội Hà Nội dẫn đầu nội dung nam nhóm tuổi 13-14 (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), nữ nhóm tuổi 15-16 (4 HCV, 3 HCĐ), nam nhóm tuổi 15-16 (3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ). Đoàn Gia Lai xếp nhất nội dung nam nhóm tuổi 17-18 với 4 HCV, 1 HCB còn đơn vị Hà Nội dẫn đầu nội dung nữ nhóm tuổi 17-18.

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, đội boxing trẻ TPHCM có vị trí hạng 3 chung cuộc.

MINH CHIẾN