Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam thi đấu tranh huy chương giải vô địch U19, U23 châu Á 2026

Các gương mặt trẻ triển vọng của boxing (quyền Anh) Việt Nam lên đường sang Indonesia tranh tài để tìm thành tích tốt nhất.

Võ sĩ boxing trẻ Việt Nam yên tâm sang Indonesia thi đấu giải vô địch U19, U23 châu Á 2026. Ảnh: VBF

Đại diện Ban huấn luyện đội boxing trẻ Việt Nam đã cho biết trước giờ lên đường: “Sau quá trình chuẩn bị chuyên môn, các võ sĩ nam, nữ của đội có tinh thần tốt để tự tin bước vào thi đấu. Chúng tôi hy vọng các em sẽ phát huy được tốt chuyên môn của mình”.

Tại danh sách đăng ký thi đấu, đội boxing trẻ Việt Nam có nhiều tuyển thủ được kỳ vọng sẽ đạt thành tích trong lần thi đấu năm nay như Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Thị Hồng Yến, Lê Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Tuyết Trân, Vũ Thị Thơm, Lê Thị Thúy Nhi, Đàm Thị Mai Anh, Bùi Việt Hoàng, Nguyễn Minh Triết, Trần Quang Lộc, Nguyễn Gia Minh, Phan Quang Tuấn…

Đội boxing trẻ Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành được huy chương tại giải vô địch U19, U23 châu Á 2026.

Boxing trẻ Việt Nam và đang tập trung hướng tới tìm cơ hội góp mặt Olympic trẻ 2026 (VĐV thi đấu sẽ có nhóm tuổi U19). Trong vòng loại Olympic trẻ 2026 vào tháng 3-2026, Ban huấn luyện cử 9 tuyển thủ góp mặt. Trong đó, 2 gương mặt Lê Thị Quỳnh Anh và Đàm Thị Mai Anh đã vào bán kết tại nội dung của mình. Dù vậy, chúng ta còn chờ thông báo chính thức từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) để công bố các suất dự Olympic trẻ 2026 ở môn boxing.

Theo quy định của Liên đoàn boxing châu Á (AB), các võ sĩ tham dự nội dung nữ sẽ phải có kết quả kiểm tra giới tính (hình thức Test PCR) nộp cho Ban tổ chức qua đó mới hợp lệ được đăng ký thi đấu theo điều lệ.

Thành viên đội boxing trẻ Việt Nam lên đường tới Indonesia ngày 2-7. Ban huấn luyện sẽ họp kỹ thuật, đăng ký và kiểm tra hạng cân cho từng võ sĩ trước khi vào thi đấu chính thức từ ngày 4-7. Giải đấu sẽ tranh tài 10 hạng cân U19 nam, 10 hạng cân U19 nữ và 10 hạng cân U23 nam, 10 hạng cân U23 nữ. Ngày 16-7, giải sẽ bế mạc.

MINH CHIẾN