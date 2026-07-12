Lý Hoàng Nam tỏa sáng tại giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, giải Pickleball Châu Á Mở rộng 2026 – Tranh Cúp Fitgon đã khép lại vào ngày 12-7 với các trận tranh chung kết nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Lý Hoàng Nam giành hai Huy chương vàng và một Huy chương bạc tại giải năm nay.

Ở nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam đã chính thức khép lại trận chung kết sau 3 set đầy căng thẳng với Phúc Huỳnh. Sau khi để mất lợi thế ở set đầu tiên (5-11), Hoàng Nam nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu, điều chỉnh chiến thuật và trở lại mạnh mẽ trong set 2 khi thắng lại 11-0.

Bước vào set quyết định, bản lĩnh và sự tỉnh táo của Hoàng Nam tiếp tục được thể hiện rõ. Anh kiểm soát tốt nhịp bóng, tận dụng cơ hội ở những điểm số quan trọng và khép lại trận đấu một cách đầy thuyết phục 11-5.

Chiến thắng này giúp Lý Hoàng Nam chính thức lên ngôi vô địch nội dung đơn nam Open, mở màn ngày chung kết bằng một danh hiệu quan trọng. Đây cũng là cú hích lớn cho Hoàng Nam trong hành trình hướng đến những trận chung kết tiếp theo tại giải châu Á mở rộng 2026.

Ngay sau đó, Hoàng Nam tiếp tục có thêm chức vô địch đôi nam nữ khi anh cùng Roos Van Reek thắng đôi Phúc Huỳnh/Vivian Glozman. Đây được xem là giải đấu thành công của Hoàng Nam khi anh cũng có mặt ở trận chung kết nội dung đôi nam, đứng cùng với Nick Khamphi và để thua đôi Quang Dương/Harsh Mehta 0-2 (4-11, 6-11).

Danh hiệu vô địch đơn nữ thuộc về Roos Van Reek và đôi nữ thuộc về Roos Van Reek,Vivian Glozman.

QUỐC CƯỜNG