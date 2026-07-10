Khởi tranh Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026

Khởi tranh từ ngày 9 đến 12-7 tại TPHCM, giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 quy tụ các huấn luyện viên, vận động viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Các VĐV đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự

Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của khiêu vũ thể thao Việt Nam sang giai đoạn phát triển bài bản, chuyên nghiệp và khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đồng hành cùng các bộ môn thể thao nghệ thuật đỉnh cao, phù hợp với xu thế phát triển và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc tối 9-7, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cho biết: “Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 - sự kiện thể thao đỉnh cao đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển và hội nhập của khiêu vũ thể thao Việt Nam. Đây không chỉ là ngày hội lớn của các tuyển thủ xuất sắc nhất châu lục, mà còn là một giải đấu quy mô châu Á được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn liên quan cùng các tổ chức quốc tế".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương (giữa) trao hoa chúc mừng các đơn vị tổ chức

Ngoài ra, Thứ trưởng nhấn mạnh khiêu vũ thể thao không còn đơn thuần là một bộ môn biểu diễn giải trí mà đã trở thành môn thể thao của thời đại mới, sự kết hợp hoàn hảo giữa thể lực đỉnh cao và nghệ thuật tinh tế.

Giải đấu năm nay bao gồm 52 nội dung thi đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF), trong đó có 35 nội dung Vô địch châu Á. Bên cạnh đó là nhiều nội dung tính điểm xếp hạng thế giới cùng các nội dung tranh Cúp Công an nhân dân.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, giải năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch châu Á cùng các cặp đôi đang đứng trong nhóm đầu trên bảng xếp hạng thế giới. Bên cạnh cuộc cạnh tranh huy chương, các VĐV còn có cơ hội tích lũy điểm xếp hạng quốc tế để hướng tới những giải đấu lớn của WDSF trong thời gian tới.

Các đoàn tham dự được đánh giá có trình độ chuyên môn cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Với đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam, đây là cơ hội quý giá để khẳng định vị thế trên sân nhà nhưng cũng là thử thách không nhỏ. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong ngày ra thi đấu đầu tiên, các vận động viên chủ nhà đã xuất sắc giành được 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ.

NGUYỄN ANH