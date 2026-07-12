Tuyển karate Việt Nam giành ngôi số 1 giải vô địch Đông Nam Á 2026 với 29 HCV

Khép lại chương trình thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà, các võ sĩ karate Việt Nam đã giành 29 HCV.

Võ sĩ karate Việt Nam đã có tấm HCV nội dung kata đồng đội nam tại giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại ngày cuối 12-7 ở nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, võ sĩ karate chủ nhà Việt Nam đã thi đấu vượt trội để giành thêm 4 chiến thắng chung cuộc tại 4 nội dung quyết định.

Ngày tranh tài diễn ra 4 nội dung còn lại gồm kata (biểu diễn) đồng đội nam, đồng đội nữ và kumite (đối kháng) đồng đội nam, đồng đội nữ. Đội tuyển karate Việt Nam đều góp mặt trong 4 trận chung kết.

Tại chung kết kata đồng đội nữ, các gương mặt Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm và Linh Thị Mai Huệ (dự bị) đã thi đấu trước đội Thái Lan (Plangplai Phatcharin, Sakulrattanatara Monsicha, Terananon Ramitar). Với bài quyền Tomari Bassai, các võ sĩ của Việt Nam đã thể hiện được thần thái và sự mạnh mẽ của đòn đánh qua đó được trọng tài chuyên môn chấm điểm chiến thắng với kết quả 5-0, nhận HCV.

Tiếp đó ở chung kết kata đồng đội nam, đội Việt Nam 1 gồm Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh, Bùi Chí Công, Lê Nguyễn Thái Hưng đã giành HCV sau khi thắng đội Việt Nam 2 (Phạm Trường Giang, Phạm Minh Quân, Trương Hữu Nhật Minh, Đinh Hồng Dương).

VĐV Việt Nam thi đấu nội dung kata đồng đội nữ. Ảnh: MINH CHIẾN

Nối tiếp thành công của các nội dung kata đồng đội nam, nữ, đội tuyển karate Việt Nam tiếp tục tham dự 2 trận chung kết kumite đồng đội nam, kumite đồng đội nữ.

Bốn võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Thu, Đinh Thị Hương đã thi đấu chung kết trước đội Malaysia tại nội dung kumite đồng đội nữ. Đây là 4 gương mặt xuất sắc nhất của kumite nữ Việt Nam thời điểm hiện tại và võ sĩ Việt Nam không gặp khó khăn để thắng 2-1, giành HCV. Kết quả cũng giúp các võ sĩ bảo vệ thành công ngôi vô địch kumite đồng đội nữ đã có ở năm ngoái.

Ở trận chung kết kumite đồng đội nam, đội Việt Nam 1 (Lưu Võ Anh Duy, Nguyễn Chí Thành, Võ Văn Hiền, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức, Đỗ Duy Khánh, Đặng Hồng Sơn) đã thắng đội Việt Nam 2 (Trần Lập Trung Hiếu, Tống Huỳnh Chí Lâm, Lê Văn Tình, Trương Nam Tiến, Nguyễn Thanh Trường, Phạm Minh Nhựt, Trần Lê Tấn Đạt) để giành HCV. Đây cũng là HCV cuối cùng của đội Việt Nam ở giải năm nay.

Chiến thắng tại nội dung kumite đồng đội nam của võ sĩ chủ nhà Việt Nam. Ảnh: AKF

Chung cuộc, đội chủ nhà Việt Nam có 29 HCV, 31 HCB, 32 HCĐ xếp nhất. Hạng nhì là đội Indonesia với 13 HCV, 11 HCB, 19 HCĐ còn hạng ba là Malaysia với 6 HCV, 6 HCB, 18 HCĐ. Xếp phía sau lần lượt là đội Thái Lan, Campuchia, Philippines, Myanmar, Brunei.

Cũng tại giải, Liên đoàn karate Đông Nam Á đã thông báo trao cờ đăng cai giải vô địch Đông Nam Á 2027 cho chủ nhà Malaysia.

MINH CHIẾN