Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm: Tấm HCV Đông Nam Á 2026 mang lại kỷ niệm khó quên

Hoàng Thị Mỹ Tâm (áo đỏ) đã có HCV cá nhân tại giải Đông Nam Á 2026 trên sân nhà. Ảnh: MINH CHIẾN

Cú ra đòn quyết định của Hoàng Thị Mỹ Tâm đã giúp cô và đồng đội vượt qua đội tuyển Malaysia tại chung kết nội dung kumite đồng đội nữ. Võ sĩ của đội chủ nhà Việt Nam đã thắng chung cuộc 2-1 để giành HCV nội dung tại ngày cuối 12-7.

Bày tỏ ngay sau trận chung kết, Hoàng Thị Mỹ Tâm nở nụ cười chia sẻ: “Mỗi trận đấu đều là thách thức để chúng tôi phải tập trung thi đấu hết khả năng. Chiến thắng ở chung kết là điều tôi đã chờ đợi và ngôi vô địch lần này rất có giá trị cho chúng tôi. Đây là kết quả mang đến tinh thần cao cho toàn đội”. Trước đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm cũng hoàn thành nhiệm vụ khi giành HCV tại hạng cân 61kg nữ trong giải.

Trong những trao đổi của mình, nữ võ sĩ người Hà Tĩnh còn nhớ kết quả tại sàn đấu karate ở nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình cách đây 4 năm. Đó là thời điểm cô lần đầu tham dự SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam. Mỹ Tâm là 1 trong những niềm hy vọng giành HCV SEA Games 31 của đội tuyển karate Việt Nam. Tiếc rằng, cô chỉ đạt HCĐ khi đó.

Sau 4 năm, Mỹ Tâm đã là một trong những võ sĩ trưởng thành và giữ bản lĩnh thi đấu tốt nhất trong các nội dung đối kháng nữ mà đội tuyển karate Việt Nam sở hữu lúc này. Trở lại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, Mỹ Tâm không mắc sai sót giành cú đúp HCV quan trọng trong giải vô địch Đông Nam Á 2026. “Đây là lần đầu tiên tôi giành được HCV tại giải karate quốc tế tổ chức ở Việt Nam. Mỗi lần thi đấu tại Ninh Bình đều mang đến cho tôi những kỷ niệm khó quên”, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm trao đổi thêm.

Hai tuần trước, Mỹ Tâm đã tham dự giải vô địch châu Á 2026 ở Indonesia. Bản lĩnh của võ sĩ có chuyên môn hàng đầu khu vực cũng như đạt trình độ châu lục tiếp tục giúp Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCĐ cá nhân hạng 55kg và HCĐ đồng đội kumite nữ ở đây. Với Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam, 2 giải đấu quốc tế sát sườn như vậy đã là những cuộc kiểm tra chuyên môn giá trị để không chỉ Mỹ Tâm mà toàn bộ lực lượng võ sĩ karate Việt Nam đánh giá được phong độ của mình trước khi hướng tới ASIAD 20.

Mỹ Tâm bảo rằng tinh thần của mình tự tin sau những kết quả HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Dẫu vậy, sự tập trung của cô sẽ tiếp tục tìm cơ hội chinh phục thách thức ASIAD 20.

Nữ võ sĩ quan trọng của đội tuyển karate Việt Nam thi đấu tự tin trên sàn. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, Hoàng Thị Mỹ Tâm bước vào tuổi 23. Nữ võ sĩ này đang đạt độ chín ở sự nghiệp. Ba năm trước, Mỹ Tâm đã được trao cơ hội thi đấu ASIAD 19 tại Trung Quốc. Lúc đó, Mỹ Tâm cũng khát khao chinh phục thành tích huy chương ASIAD quan trọng cho mình nhưng với tuổi đời còn trẻ (20 tuổi) và chưa thật nhiều kinh nghiệm thì cô không đạt kết quả như mong muốn. Sau 3 năm, Mỹ Tâm đã có những tích lũy giá trị khi lần lượt đạt trình độ thi đấu ở nhiều giải ở cấp độ Đông Nam Á, châu Á và thế giới. “Kinh nghiệm là điều quý giá nhất mà tôi được các HLV truyền đạt cũng như bản thân rút ra sau mỗi giải đấu. Từng kết quả dù thắng hay bại luôn là bài học để tôi làm tốt hơn bản thân trong cuộc thi đấu tiếp theo”, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm nói thêm.

MINH CHIẾN