Cầu lông và nỗi lo thế hệ tiếp nối

Nguyễn Thùy Linh đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm qua khi liên tiếp dừng bước sớm ở các giải đấu lớn. Từ câu chuyện của tay vợt nữ số 1 Việt Nam, nỗi lo về thế hệ tiếp nối của cầu lông nước nhà một lần nữa được đặt ra.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh trong một trận đấu (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Tour du đấu Đông Nam Á của tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đang diễn ra không như kỳ vọng, dù đây được xem là giai đoạn sung mãn nhất về thể lực của cô. Sau khi dừng bước ở Malaysia Open và Singapore Open, Thùy Linh tiếp tục đối mặt thử thách rất lớn tại Indonesia Open, giải đấu thuộc hệ thống Super 1000.

Tại Malaysia Masters (Super 500), cô dừng bước ở vòng 2. Đến Singapore Open (Super 750), hành trình khép lại ngay từ vòng đầu tiên. Tính từ đầu năm 2026, Indonesia Open là giải đấu thứ 10 mà Thùy Linh tham dự. Từ các điểm đến quen thuộc ở Đông Nam Á, Trung Quốc đến những giải đấu lớn tại Anh, Pháp, Thụy Sĩ, cô chủ yếu góp mặt ở các sân chơi từ cấp độ Super 300 trở lên. Tuy nhiên, ngoại trừ giải đấu tại Pháp hồi cuối tháng 3 với hai chiến thắng liên tiếp, phần lớn các giải còn lại đều không mang đến kết quả khả quan. Thành tích này khiến Thùy Linh rơi khỏi tốp 20 thế giới và tụt khỏi nhóm 30 tay vợt có thành tích tốt nhất trên hệ thống World Tour.

Thắng thua là điều bình thường trong thể thao đỉnh cao. Điều khiến người hâm mộ lo lắng không nằm ở số trận thua, mà ở cách Thùy Linh thất bại. Những trận đấu từng kéo dài với các màn giằng co nghẹt thở, những pha điều cầu bền bỉ làm hao mòn thể lực đối phương hay khả năng bùng nổ ở thời điểm quyết định từng là thương hiệu của cô trong giai đoạn 2024-2025. Giờ đây, hình ảnh ấy xuất hiện ít hơn. Khi nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, Thùy Linh không còn duy trì được sự áp đảo như trước.

Thực tế cũng cần được nhìn nhận một cách khách quan. Năm nay, Thùy Linh đã bước sang tuổi 28. Đó chưa phải độ tuổi lớn đối với một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng trong bối cảnh tuổi trung bình của nhóm 20 tay vợt nữ hàng đầu thế giới chỉ khoảng 24 tuổi, khoảng thời gian đỉnh cao của cô rõ ràng không còn quá dài. Khát vọng chinh phục một danh hiệu Super 500 vẫn còn đó, nhưng cơ hội sẽ ngày càng thu hẹp khi lớp tay vợt trẻ châu Á đang phát triển với tốc độ rất nhanh.

Nhưng câu chuyện đáng lo nhất không nằm ở phong độ của Nguyễn Thùy Linh. Điều đáng lo là phía sau cô gần như chưa có người kế cận. Trên bảng xếp hạng thế giới, tay vợt nữ Việt Nam đứng sau Thùy Linh là Vũ Thu Trang, năm nay đã 34 tuổi và đang xếp hạng 125. Ngoài hai cái tên này, cầu lông nữ Việt Nam không còn đại diện nào trong tốp 200 thế giới.

Điều đó tạo nên sự tương phản lớn với một thập niên trước. Khi Vũ Thu Trang vươn lên vị trí 34 thế giới, Thùy Linh đã xuất hiện trong tốp 100 ở tuổi 19. Bảy năm sau, cô trở thành tay vợt nữ Việt Nam đầu tiên lọt vào tốp 20 thế giới. Dòng chảy kế thừa từng tồn tại, nhưng hiện nay gần như bị đứt đoạn.

Độ tuổi đẹp nhất của một tay vợt cầu lông thường nằm trong khoảng 22-25. Với thực trạng hiện nay, ngay cả khi Thùy Linh tiếp tục thi đấu sau tuổi 30, cầu lông Việt Nam vẫn chưa nhìn thấy một gương mặt đủ khả năng thay thế vai trò đầu tàu. Đó mới là vấn đề lớn nhất.

Suốt gần một thập niên qua, Thùy Linh gần như gánh vác toàn bộ kỳ vọng của cầu lông Việt Nam ở các sân chơi quốc tế, trong bối cảnh Nguyễn Tiến Minh đã rời xa thời kỳ đỉnh cao. Để duy trì thứ hạng, cô phải liên tục thi đấu ở hệ thống Super Series, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ quốc gia tại SEA Games, các giải vô địch châu Á hay Vietnam Open. Khối lượng thi đấu dày đặc ấy là áp lực không nhỏ đối với bất kỳ vận động viên nào.

Vì vậy, những thất bại gần đây của Nguyễn Thùy Linh vừa phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa cầu lông Việt Nam với nhóm đầu châu Á, vừa là sự cảnh báo về khoảng trống kế thừa. Trong khi nhiều nền cầu lông mạnh được vận hành bằng hệ thống khoa học thể thao hiện đại, từ dinh dưỡng, hồi phục, phân tích dữ liệu đến tối ưu lịch thi đấu, công tác đào tạo và huấn luyện của chúng ta vẫn còn mang nặng tính thủ công. Nếu không sớm thay đổi, bài toán hậu Thùy Linh sẽ trở thành thách thức lớn của cầu lông Việt Nam trong những năm tới.

ĐĂNG LINH