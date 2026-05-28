Mùa giải V-League đầy biến động

Mùa giải V-League 2025-2026 đang đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, với một kỷ lục trên băng ghế huấn luyện: 15 chiến lược gia rời “ghế nóng” khi giải đấu còn 2 vòng đấu mới kết thúc, trong đó chỉ có HLV Chu Đình Nghiêm chia tay đội Hải Phòng, chuyển sang nắm đội Ninh Bình được xem là chủ động rời ghế.

Thực tế từ bảng xếp hạng hiện tại cho thấy, việc thay đổi nhân sự chỉ đạo thường chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời, trong khi sự ổn định và kiên nhẫn mới là mạch máu dẫn đến thành công bền vững.

HLV Chu Đình Nghiêm nhận hoa chúc mừng của thủ môn Đặng Văn Lâm trong ngày đầu làm việc ở CLB Ninh Bình. ẢNH: P.MINH

Nhìn vào số liệu thống kê, có tới 11 trên tổng số 14 CLB tham dự giải đã ít nhất một lần thay đổi thuyền trưởng. Đáng chú ý nhất là trường hợp của đương kim vô địch Nam Định với 3 lần thay đổi HLV từ Vũ Hồng Việt, Nguyễn Trung Kiên đến Mauro Jeronimo - khi thành tích không đạt kỳ vọng, lại quay về với ông Vũ Hồng Việt.

Tuy nhiên, đội Nam Định không vào tốp 3 V-League cũng chẳng tiến được xa hơn tại đấu trường quốc tế. Trường hợp của Nam Định cho thấy áp lực thành tích đã khiến các nhà quản lý đánh mất sự kiên nhẫn và “nạn nhân” có cả HLV nội lẫn ngoại. Những đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là điển hình.

PVF-CAND rơi vào vòng xoáy thay HLV: từ Thạch Bảo Khanh sang Nguyễn Thành Công, rồi trao quyền tạm thời cho ông Trần Tiến Đại. Cùng cảnh ngộ là là Becamex TPHCM, khi thay HLV Nguyễn Anh Đức bằng HLV tạm quyền Đặng Trần Chỉnh, trước khi thay bằng HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro và hiện trao quyền cho ông Hứa Hiền Vinh trong bối cảnh CLB từng 4 lần vô địch V-League này chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm.

“Thay tướng, đổi vận” từng là giải pháp cuối cùng để nhiều CLB cứu vãn tình thế, nhưng mọi thứ vẫn phải tùy thuộc vào chất lượng của đội bóng. Ví dụ như Hà Nội là đội đầu tiên tại V-League thay HLV trưởng trong mùa giải 2025-2026, khi chia tay HLV Teguramori chỉ sau 3 vòng đấu để đưa cựu danh thủ Harry Kewell về tiếp quản.

Sau giai đoạn biến động ban đầu đó, đội Hà Nội dần ổn định hơn, bắt đầu định hình cách chơi và cải thiện thành tích. Ngược lại, Đà Nẵng giữ HLV trẻ Lê Đức Tuấn, có lúc tưởng đã thay bằng HLV Trần Minh Chiến, nhưng vẫn đang trên đường xuống hạng.

Hai đội bóng dẫn đầu V-League là Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel là những cái tên hiếm hoi nói “không với việc thay HLV giữa dòng”. Trong khi đó, tân binh Ninh Bình dù sở hữu đến 9 tuyển thủ quốc gia và U23, nhưng thay HLV đến 3 lần dù thành tích thi đấu của họ không hề tệ khi vẫn đang tràn trề cơ hội lọt vào tốp 3 ngay mùa đầu tiên đá V-League.

Việc bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm ở những vòng đấu cuối với bản hợp đồng 3 năm cho thấy CLB này đã “rút kinh nghiệm”, chọn sớm thuyền trưởng cho tương lai để xây dựng bản sắc.

Không CLB bóng đá nào có sự thành công dài hạn nếu tự để mình rơi vào hoàn cảnh phải “thay tướng để đổi vận”. Ở làng bóng đá Đông Nam Á, các giải đấu như Thai League 1 hay Indonesia Liga 1 cũng có xu hướng thay HLV nhiều, nhưng không thay với mật độ dày như V-League mùa này.

Nhìn tổng thể, V-League 2025-2026 đang nằm trong nhóm giải đấu có biến động HLV lớn nhất, và đây thường là dấu hiệu của sự thiếu ổn định trong vận hành CLB hơn là yếu tố chuyên môn đơn thuần.

Mùa giải 2025-2026 sắp kết thúc với những xáo trộn kỷ lục, bài học về quản trị và sự kiên nhẫn vẫn còn nguyên giá trị. Nếu các CLB không thay đổi tư duy ngắn hạn, vòng xoáy thay “tướng” sẽ tiếp tục lặp lại, và cái đích về một nền bóng đá chuyên nghiệp bền vững còn xa vời.

ĐĂNG LINH