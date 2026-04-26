Những ngôi sao thắp lửa đam mê

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 trở nên đặc biệt hơn khi những tên tuổi lẫy lừng của thể thao Việt Nam cùng xuất hiện, lặng lẽ truyền cảm hứng cho phong trào thể thao thành phố.

Là sự kiện thể thao lớn của thành phố, Đại hội TDTT TPHCM 2026 dĩ nhiên không thể thiếu những “ngôi sao”. Nhưng điều đáng quý hơn là cách các ngôi sao ấy hòa mình vào không khí chung, thi đấu với những vận động viên (VĐV) trẻ, VĐV phong trào để cùng nhau tạo nên một bức tranh thể thao sống động và giàu cảm xúc.

Trên sân đấu cầu lông, sự xuất hiện của Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng đã khiến các khán đài luôn chật kín khán giả. Họ là những cái tên quen thuộc của cầu lông Việt Nam, từng nhiều năm chinh chiến ở các đấu trường quốc tế. Cặp vợ chồng cầu lông Tiến Minh - Vũ Thị Trang đại diện phường An Đông ra sân mang đến một hình ảnh đẹp cho giải đấu. Bên cạnh thành tích (cả hai cùng giành chức vô địch ở các nội dung đấu đơn), điều đọng lại là tinh thần sẻ chia của họ.

Vũ Thị Trang chia sẻ: “Mỗi trận đấu ở đại hội này đều rất đặc biệt. Nhiều VĐV phong trào, VĐV trẻ nhưng trình độ chuyên môn rất tốt. Tôi hy vọng sau giải, các bạn trẻ sẽ được đầu tư nhiều hơn để tiến xa, trở thành các hạt giống tốt cho cầu lông TPHCM cũng như nước nhà”.

Vũ Thị Trang (bìa trái) và các đồng đội ở phường An Đông giành HCV đồng đội nữ tại Đại hội TDTT TPHCM 2026

Với những VĐV phong trào, đại hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt. Chị Nguyễn Thị Diệu (ngụ tại xã Hóc Môn) không giấu được sự xúc động khi được xếp chung nhánh đấu với thần tượng Vũ Thị Trang. "Xưa giờ mình chỉ chơi phong trào, nào ngờ có ngày được đấu giải chuyên nghiệp thế này. Nên dù nhà xa, việc bận, mình cũng phải ra sân bằng được," chị Diệu chia sẻ.

Thất bại trước những tuyển thủ chuyên nghiệp là điều dự báo trước, nhưng giá trị nhận lại là sự tự hào khi được đứng chung một sân đấu, được tận mắt chứng kiến những bước chạy thần tốc và những cú đập cầu uy lực. Đó chính là sự lan tỏa mà thể thao đỉnh cao mang lại cho cộng đồng.

Tinh thần ấy cũng lan tỏa ở nhiều môn khác. Ở 2 môn bơi, lặn, nơi quy tụ 40 đoàn với 232 VĐV tranh tài ở 82 nội dung, những gương mặt kỳ cựu của tuyển Việt Nam như: Lương Jérémie Loic Nino (phường Cầu Kiệu), Nguyễn Diệp Phương Trâm (phường Cầu Kiệu), Trần Duy Khôi (phường Sài Gòn)…, cùng với các VĐV phong trào đã tạo nên những cuộc đua quyết liệt, khiến khán đài luôn kín chỗ.

Sau nhiều năm trở lại thi đấu ở giải cấp thành phố, Lương Jérémie Loic Nino không giấu được xúc động: “Nhìn các em nhỏ thi đấu cùng những VĐV lớn, tôi thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Khi đó, tôi cũng mong được đứng chung làn đấu với đàn anh, đàn chị để học hỏi và tiến bộ hơn”.

Trong khi đó ở môn bóng chuyền nam, đội Công an TPHCM nhận được nhiều sự chú ý khi có sự góp mặt của hai cựu tuyển thủ quốc gia Đinh Văn Tú và Lâm Văn Sanh. Dù đều ngoài 30, nhưng với tư duy chiến thuật và sự điềm tĩnh của "những người muôn năm cũ", đã giúp đội nhà lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Có lẽ, điều đẹp nhất của Đại hội TDTT TPHCM 2026 không chỉ nằm ở những tấm huy chương. Đó là khoảnh khắc các ngôi sao xuất hiện, sẵn sàng thi đấu, sẻ chia và truyền lửa. Chính tinh thần cống hiến của họ đã biến sân chơi này thành nguồn cảm hứng, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao toàn dân phát triển mạnh mẽ.

Tin liên quan Nhiều nét mới tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026

NGUYỄN ANH