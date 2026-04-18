Nhiều nét mới tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026

Từ tháng 4, các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 đã lần lượt khởi tranh.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, đại hội năm nay mang đến nhiều nét mới, từ sự mở rộng về quy mô lẫn đối tượng tham gia. “Chúng tôi muốn người dân không chỉ theo dõi mà cảm thấy mình là một phần của đại hội. Điều lệ đã được mở rộng để người chơi phong trào đều có thể tham gia”, ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.

Hai môn bơi và lặn, đang diễn ra tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, thu hút 40 đoàn với 232 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 43 nội dung bơi và 39 nội dung lặn.

Các cuộc đua dưới nước diễn ra quyết liệt, quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu như: Lương Jérémie Loic Nino, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Trần Duy Khôi (bơi); Nguyễn Thành Lộc, Lưu Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Đình Toàn (lặn)... Bên cạnh lực lượng chuyên nghiệp, sự góp mặt của các tuyển thủ bán chuyên, trưởng thành từ phong trào cơ sở đã tạo nên bầu không khí thi đấu gần gũi nhưng không kém phần hấp dẫn.

VĐV bơi lội tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của đại hội năm nay là việc môn pickleball lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Giải pickleball diễn ra từ ngày 13 đến 17-4 tại Câu lạc bộ Phú Thọ, quy tụ hơn 200 VĐV đến từ 30 phường, xã, tranh tài ở 5 nội dung.

Theo bà Trần Thanh Hoàng Ngân, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM, thông qua giải đấu, ban chuyên môn sẽ tuyển chọn những tuyển thủ tiềm năng, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đồng thời, đây cũng là dịp để ban tổ chức tích lũy kinh nghiệm, hướng đến việc tổ chức chuyên nghiệp hơn giải pickleball ở đại hội toàn quốc trên sân nhà vào cuối năm.

Bên cạnh đó, các môn thể thao gắn với không gian biển cũng tạo dấu ấn riêng. Bóng chuyền bãi biển tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm (hơn 70 VĐV đến từ 10 đơn vị) và cầu mây bãi biển tại phường Vũng Tàu (169 VĐV từ 10 phường, xã) mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động, thu hút đông đảo VĐV và khán giả. Khu vực bãi biển được thiết kế hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức giải, tạo nên một “sân khấu thể thao” vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi với thiên nhiên.

NGUYỄN ANH