Gần 100 đô cử tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026

Giải Cử tạ thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026 đang diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng) từ ngày 9 đến 12-4, thu hút gần 100 đô cử tham gia tranh tài.

Y Thọ thi đấu nổi bật ở hạng 58kg nữ

Giải năm nay quy tụ 70 vận động viên đến từ 16 đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố, thi đấu ở 5 hạng cân nam và 5 hạng cân nữ. Ngay những ngày thi đấu đầu tiên, các đô cử đã bước vào tranh tài ở hạng cân gồm 48kg, 53kg, 58kg nữ, 60kg nam, tạo nên bầu không khí sôi nổi và hấp dẫn.

Ở hạng cân 48kg nữ, đô cử Y Ngọc Thiết (xã Bà Điểm) xuất sắc giành HCV. HCB thuộc về Y Ram (xã Hóc Môn), trong khi Trần Thị Thu Hòa (phường Tân Bình) giành HCĐ. Tại hạng cân 60kg nam, Nguyễn Trần Anh Tuấn (phường Bình Thạnh) thể hiện phong độ vượt trội để giành HCV. Lý Quang Vinh (phường Phú Nhuận) xếp thứ hai, còn A Côi (phường Diên Hồng) đứng thứ ba.

Ban tổ chức trao giải cho hạng 53kg nữ

Trong khi đó, ở hạng cân 53kg nữ, Y Liên (phường Phú Nhuận) giành HCV; HCB thuộc về Y Lai (xã Bà Điểm) và A Diễm (phường Đức Nhuận) đoạt HCĐ.

Với phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu vững vàng, tuyển thủ Y Thọ (phường Diên Hồng) đã xuất sắc giành HCV hạng 58kg nữ. HCB thuộc về vận động viên Võ Thị Ngọc Thanh (phường Phú Nhuận); HCĐ là vận động viên Nguyễn Minh Hoàn (xã Đông Thạnh).

Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào cử tạ cơ sở mà còn là dịp để bộ môn cử tạ TPHCM phát hiện, tuyển chọn các gương mặt tiềm năng, hướng đến mục tiêu chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 10 vào cuối năm nay.

NGUYỄN ANH