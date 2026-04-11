Sôi nổi Giải Pickleball chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026

Ngày 11-4, tại Cụm sân Văn phòng Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM (phường Phú Lợi), Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TPHCM tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball Giải Pickleball, thu hút đông đảo đại biểu, vận động viên tham gia.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các sở, ban ngành, đoàn thể, cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.

Quang cảnh lễ khai mạc Giải Pickleball

Về phía Ban tổ chức có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng Ban tổ chức giải; ông Trần Mạnh Út, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt - Pickleball thành phố.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM lần thứ I, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam và 50 năm ngành TDTT TP.HCM.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao quà đến các thành viên Ban tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn đang phát triển mạnh tại TPHCM. Giải đấu lần này tiếp tục cho thấy sức hút của bộ môn khi quy tụ đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi, từ thanh niên đến trung niên, cùng chung tinh thần giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao thành tích.

Các vận động viên sẵn sàng thi đấu

Đáng chú ý, tại Đại hội Thể TDTT TPHCM lần thứ I năm 2026, môn Pickleball lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ, hướng tới đầu tư nâng cao thành tích cho bộ môn này trong thời gian tới.

Đại biểu, Ban tổ chức giải chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc

Các vận động viên tranh tài sôi nổi

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu chính thức. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, đúng thể lệ, tạo ra nhiều pha bóng hấp dẫn.

"Giải Pickleball được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, bảo đảm khách quan, đúng điều lệ. Thông qua giải đấu, phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn Pickleball nói riêng tiếp tục được mở rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao thể lực, cải thiện đời sống tinh thần người dân.", ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chia sẻ.

