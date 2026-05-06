Chăm chút cho bóng đá trẻ Việt Nam

Những ngày đầu tháng 5-2026, khi đội tuyển U17 Việt Nam bước vào vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á với khát khao tìm vé dự U17 World Cup 2026, người hâm mộ cả nước lại một lần nữa gửi trọn niềm tin vào một thế hệ cầu thủ trẻ. Nhưng cùng với đó, một câu chuyện lớn hơn cần được nhìn nhận, đó là hành trình mà bóng đá Việt Nam đang hướng tới trong công tác đào tạo đội ngũ kế thừa.

Danh hiệu vô địch giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 cùng thành tích 15 trận bất bại là tấm giấy thông hành xứng đáng để thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào đấu trường châu lục. Vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2026 quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất. U17 Việt Nam rơi vào bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thử thách thực sự khắc nghiệt, nhưng điều đó không làm vơi đi khát vọng.

HLV Roland chỉ đạo các tuyển thủ U17 Việt Nam tập luyện trước vòng chung kết U17 châu Á 2026.

﻿ẢNH: MINH HOÀNG

Lứa cầu thủ này được xem là nhiều tiềm năng, hứa hẹn trở thành lực lượng kế cận cho U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai. Quan trọng hơn, việc có vé dự U17 World Cup 2026 không chỉ là cơ hội lịch sử để các cầu thủ trẻ trải nghiệm, mà còn là đòn bẩy giúp bóng đá Việt Nam tăng tốc trong hành trình phát triển.

Thành công của U17 Việt Nam không đến từ may mắn. Đó là kết quả của một tư duy thay đổi có tính chiến lược, khi VFF quyết định giao phó các đội trẻ vào tay những HLV ngoại có chuyên môn cao. Tư duy cũ cho rằng "những đứa trẻ" chưa định hình về tư duy lẫn kỹ thuật chỉ nên được dạy dỗ bởi người thầy nội, người hiểu rõ căn tính và cả "thói hư tật xấu" của cầu thủ Việt.

Nhưng hơn một thập niên trước, Học viện HAGL đã làm một cuộc cách mạng thầm lặng khi đặt niềm tin vào HLV người Pháp Guillaume Graechen. Ông không mang về danh hiệu lớn nào cho đội U19 quốc gia, nhưng thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn... do ông đào tạo, đã đặt nền móng cho lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, trở thành những trụ cột của đội tuyển quốc gia suốt nhiều năm sau đó.

Sự kiên trì ấy nay tiếp tục được nhân rộng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao lứa U17 cho HLV người Brazil là Cristiano Roland, và không phải ngẫu nhiên mà ông được giữ vai trò dẫn dắt trong nhiều năm qua. Chiến lược gia người Brazil đã xây dựng một tập thể chơi thứ bóng đá hiện đại, giàu bản lĩnh với chuỗi 15 trận bất bại, ghi 56 bàn, thủng lưới chỉ 4 lần trước khi lên ngôi vô địch khu vực.

Không chỉ ở đội tuyển, tầm nhìn ấy còn được thể hiện rõ qua việc các trung tâm đào tạo trẻ đầu tư vào vị trí Giám đốc kỹ thuật. Trung tâm PVF vừa ký hợp đồng với chuyên gia người Đức Marco Pezzaiuoli, người sở hữu bằng UEFA Pro, từng có công đào tạo nên những thủ môn Marc-Andre ter Stegen, tiền đạo Mario Gotze tài năng, cùng đội tuyển U18 Đức vô địch châu Âu năm 2008.

Trước đó, mô hình tương tự từng được áp dụng tại cấp độ đội tuyển, khi một chuyên gia người Đức khác là Giám đốc kỹ thuật Gede cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đồng hành ở các đội tuyển trẻ, tạo ra sự kết hợp giữa nền tảng phương pháp hiện đại và sự thấu hiểu văn hóa bản địa. Đó chính là "công thức" để định hình xuyên suốt từ lứa U15 đến lứa U23, và kết quả đã tạo ra cột mốc lịch sử với việc U19 giành quyền dự U20 World Cup năm 2017. Đó chính là thế hệ của những Quang Hải, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu…

Bóng đá trẻ không cho kết quả ngay lập tức. Hành trình từ lứa tuổi U lên đội tuyển quốc gia rất dài, gian khổ và không ít tài năng hứa hẹn đã không thể trụ lại được. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là làm sao để đội tuyển U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup, mà còn là làm sao để những cầu thủ ấy tiếp tục phát triển đúng hướng trong 5-10 năm tiếp theo, gánh vác trọng trách hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2030 cho bóng đá nước nhà. Trên hành trình dài ấy, sự kiên trì không chỉ là của các cầu thủ trẻ, mà còn là của chính VFF, của các trung tâm đào tạo, và của cả xã hội.

ĐĂNG LINH