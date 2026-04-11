Ươm mầm tài năng trẻ từ bóng đá cộng đồng

Những năm gần đây, bóng đá cộng đồng tại các phường Vũng Tàu và Bà Rịa của TPHCM phát triển mạnh với nhiều câu lạc bộ hoạt động bài bản và các giải đấu được tổ chức thường xuyên. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phong trào này còn trở thành nguồn phát hiện, ươm mầm tài năng trẻ cho bóng đá.

Các cầu thủ nhí của CLB bóng đá học đường VES TPHCM thi đấu nội bộ

Từ sân cỏ cộng đồng đến đội tuyển trẻ

Trong buổi chiều muộn tháng 4-2026, trên sân cỏ nhân tạo tại phường Bà Rịa, không khí tập luyện bóng đá diễn ra sôi nổi. Tiếng bóng lăn xen lẫn tiếng reo hò của các nhóm cầu thủ nhí U9, U11, U13. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, các em thực hiện các bài tập chuyền bóng, tâng bóng, đi bóng, phối hợp nhóm một cách bài bản. Mỗi động tác đều được yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật, lặp lại nhiều lần để hình thành thói quen. Đây là buổi tập quen thuộc của CLB bóng đá học đường VES TPHCM (phường Bà Rịa). Thành lập từ năm 2018, đến nay CLB đã phát triển gần 200 học viên, duy trì tập luyện đều đặn mỗi tuần, trở thành điểm sinh hoạt thể thao quen thuộc của nhiều học sinh trên địa bàn. Em Nguyễn Lương Phúc (13 tuổi, đội U13) cho biết đã gắn bó với CLB từ khi học lớp 1. Em đang cố gắng tập luyện để được vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Ông Tống Viết Trung, Phó Giám đốc CLB VES, cho rằng, môi trường tập luyện ổn định là yếu tố quan trọng giúp các em phát triển. Khi được định hướng đúng, nhiều em bộc lộ rõ tố chất và khát khao theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Từ nền tảng đó, CLB VES từng bước tạo dấu ấn. Đội U13 có 2 lần vào vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2024, năm 2025. Hơn 10 cầu thủ trưởng thành từ CLB đã được tuyển chọn vào Học viện HAGL; riêng năm 2026 có tới 3 em của VES trúng tuyển. Một số gương mặt nổi bật như tiền vệ Tô Minh Lộc đã được đôn lên đội 1 của Học viện HAGL.

Tại phường Vũng Tàu, CLB bóng đá cộng đồng Bình An là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả. Thành lập từ năm 2017, CLB hiện duy trì khoảng 40 học viên, thường xuyên tổ chức tập luyện và tham gia các giải đấu phong trào. Từ môi trường này, nhiều cầu thủ năng khiếu đã được phát hiện và bồi dưỡng. Các cầu thủ nhí như Trung Kiên, Lê Huy, Đức Phúc, Công Cường đã cùng đội U11 địa phương tham dự vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2025. Bên cạnh đó, một số cầu thủ khác được tuyển chọn vào các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp HAGL, PVF..., từng bước tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Ngoài ra, tại một số địa phương, từ các giải đấu phong trào và quá trình được tuyển chọn vào các lò đào tạo chuyên nghiệp, nhiều gương mặt trẻ đã được gọi lên các đội tuyển trẻ quốc gia như thủ môn Hoa Xuân Tín, trung vệ Đinh Quang Kiệt được gọi lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 9-2025.

Miễn phí sân tập để phát triển phong trào

Sự phát triển của các CLB có sự hỗ trợ quan trọng từ chính quyền địa phương. Tại phường Bà Rịa, nhiều sân tập được sử dụng miễn phí, giúp các đội bóng duy trì hoạt động ổn định, giảm chi phí. Ông Võ Hoàng Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa, cho biết, địa phương thường xuyên tổ chức các giải bóng đá phong trào và học đường cho các lứa tuổi U9, U11, U13, U15 vào dịp hè. Đồng thời, các giải đấu cũng được tổ chức tại các trường học vào các dịp như 20-11, Hội khỏe Phù Đổng, nhằm tạo sân chơi và duy trì phong trào. Bên cạnh đó, phường hỗ trợ chuyên môn cho các CLB trường học, góp phần nâng cao chất lượng tập luyện. Nhờ vậy, phong trào bóng đá cộng đồng phát triển ổn định, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tại phường Vũng Tàu, nơi hiện có hơn 10 CLB bóng đá đang hoạt động, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh xã hội hóa để duy trì phong trào. Các giải đấu phong trào, giải CLB học đường được tổ chức thường xuyên hơn, tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Ông Trần Văn Bình, chủ nhiệm CLB bóng đá cộng đồng Bình An, chia sẻ, bóng đá cộng đồng là nền tảng để các em phát triển. Nhưng để duy trì lâu dài, rất cần thêm sân bãi và nhiều giải đấu hơn để các em được cọ xát... Cùng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Tuấn, chủ nhiệm CLB Tuấn Sport (xã Bình Giã), cho biết, việc đưa các em đi thi đấu xa còn hạn chế do kinh phí. Các CLB mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn để các em có thêm cơ hội cọ xát và phát triển.

CLB Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Tuấn Sport (xã Bình Giã) được thành lập năm 2019 do ông Nguyễn Xuân Tuấn làm chủ nhiệm kiêm HLV trưởng. Từ công tác tuyển chọn, đào tạo năng khiếu, CLB đã có nhiều cầu thủ được tuyển vào các lò chuyên nghiệp, trong đó 4 em trúng tuyển Học viện HAGL; một số em gia nhập các CLB tại Đồng Nai, Tây Ninh, Huế, cho thấy hiệu quả bước đầu trong đào tạo trẻ.

TRÚC GIANG