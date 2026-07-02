Nỗi niềm bóng bàn Việt Nam

Bóng bàn là môn được người hâm mộ thể thao Việt Nam quan tâm nhưng việc đội tuyển bóng bàn quốc gia gần như chắc chắn không dự ASIAD 20 cũng khiến nhà quản lý sẽ phải tìm sự thay đổi.

Tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn bền bỉ thi đấu trong nhiều năm qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có nhiều ý kiến thẳng thắn nhìn nhận rằng đấu trường Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) là nơi quy tụ các tay vợt chất lượng nhất của bóng bàn châu Á. Vì vậy chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị cụ thể, chọn lọc con người phù hợp thì mới nên đăng ký tham dự. Hoặc không, người làm chuyên môn nên xây dựng lực lượng trẻ theo chương trình dài hạn đối với các kỳ ASIAD tương lai.

Một số tay vợt Việt Nam từng thi đấu một số kỳ ASIAD trước đây đã trao đổi chung quan điểm: “Nói một cách sòng phẳng, sự cạnh tranh tại giải vô địch châu Á sẽ không quyết liệt bằng thi đấu ASIAD. Bởi vì ASIAD mang tính chất Đại hội và chỉ tổ chức sau 4 năm/lần. Tay vợt nào cũng muốn giành được tấm huy chương danh giá này”. Vì thế, sự chuẩn bị của bóng bàn Việt Nam sẽ phải rất kỹ lưỡng theo lộ trình thời gian.

Việc đội tuyển bóng bàn Việt Nam gần như chắc chắn không tham dự ASIAD 20 là điều người hâm mộ không mong muốn. Mọi người luôn chờ đợi được theo tay vợt Việt Nam thể hiện chuyên môn trước các đối thủ của châu lục.

Tuy nhiên, nếu tham dự ASIAD 20 và không có được những kết quả tốt trong chuyên môn thì đó cũng là điều mà nhà quản lý sẽ phải suy nghĩ.

Thống kê chuyên môn cho thấy trong 3 kỳ ASIAD gần nhất trước khi ASIAD 20 diễn ra, đội tuyển bóng bàn Việt Nam từng không dự ASIAD 16 năm 2014 tại Hàn Quốc và góp mặt ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia, ASIAD 19 năm 2023 tại Trung Quốc. Do vậy, việc đội tuyển bóng bàn Việt Nam không dự ASIAD từng có tiền lệ.

Bóng bàn nữ Việt Nam có VĐV trẻ triển vọng nhưng cần sự đầu tư hiệu quả hơn nữa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ thực tế chuyên môn ở ASIAD 19 (khi đó đội tuyển bóng bàn Việt Nam có 10 tay vợt tham dự), lẽ ra ngay từ đó, nhà quản lý bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) phải sớm xây dựng kế hoạch nối tiếp chuẩn bị lực lượng và mục tiêu dành cho ASIAD 20. Tuy nhiên sau 3 năm, điều này lại không cụ thể.

Thể thao là sự phát triển. Trong sự đầu tư đào tạo huấn luyện và xây dựng kế hoạch chuyên môn của giai đoạn mới, ngành thể thao thể hiện rõ nhiệm vụ và mục tiêu là từng môn thể thao (Cục TDTT Việt Nam) phải xây dựng, tuyển chọn được HLV, VĐV chuyên môn tốt phát triển thi đấu giành thành tích quốc tế thì sẽ nhận cơ hội dự đấu trường Đại hội thể thao quốc tế. Bằng không, việc tham dự sẽ phải sàng lọc khi không dự báo được thành tích khả quan.

Bài toán khó mà nhà quản lý môn bóng bàn tại các đơn vị địa phương và cấp độ đội tuyển quốc gia là nguồn lực đầu tư không nhiều. Hiện tại, nhiều đơn vị trong cả nước vẫn tích cực tuyển chọn đào tạo VĐV bóng bàn ở tuyến năng khiếu, trẻ trong các giai đoạn để có lực lượng tốt chuyên môn và được tập trung đội tuyển bóng bàn quốc gia. Tuy vậy, vì sao nhiều năm trở lại đây VĐV bóng bàn ở đội tuyển quốc gia thiếu giải đấu quốc tế nâng cao trình độ thì chưa được nhà quản lý giải quyết. Mọi người hiểu rằng kế hoạch dành cho các đội tuyển quốc gia được bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp làm việc từng năm.

VĐV bóng bàn Việt Nam luôn cần được nhiều cơ hội thi đấu quốc tế để nâng cao chuyên môn. Ảnh: DP

Lần gần nhất tuyển bóng bàn Việt Nam dự giải vô địch châu Á là năm 2017 còn lần gần nhất chúng ta có suất thi đấu giải vô địch thế giới là năm 2019. Thể thức thi đấu, phương thức giành suất dự các giải trên đang được Liên đoàn bóng bàn châu Á (ATTU), Liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF) đổi mới liên tục. VĐV bóng bàn Việt Nam phải được thi đấu giải quốc tế thường xuyên mới có cơ hội gia tăng trình độ, tích lũy điểm trong hệ thống để triển vọng giành suất dự giải thế giới hay giải vô địch châu Á.

Để phát triển chuyên môn dài hơi, nhiều đội bóng bàn tại địa phương chấp nhận tạo cơ hội để VĐV trẻ có chuyên môn được thi đấu thường xuyên. Với đội tuyển bóng bàn Việt Nam, đây cũng là điều mà người hâm mộ chờ đợi thay vì tập trung gương mặt quen thuộc qua nhiều năm liên tiếp.

Năm nay giải bóng bàn vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026 sẽ thu hút gần 1.000 VĐV từ 30 đơn vị trong cả nước sẽ tranh tài 50 bộ huy chương theo 8 nhóm tuổi từ U7 đến U23 ở Đà Nẵng. Giải đấu được dự báo là cơ hội để VĐV bóng bàn trẻ cả nước thể hiện chuyên môn, trình độ sau quá trình tập luyện.

MINH CHIẾN