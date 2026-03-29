Pencak silat TPHCM tạo dấu ấn tại Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026

SGGPO

Những nội dung chung kết cuối cùng của Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2026 đã khép lại, trong đó đội tuyển TPHCM đã để lại dấu ấn đậm nét khi giành được nhiều HCV ở các nội dung trọng điểm.

Đội tuyển pencak silat TPHCM sở hữu lực lượng đồng đều, chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2026 được tổ chức từ ngày 18 đến 29-3 tại Thanh Hóa, quy tụ 37 đơn vị với gần 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) tham gia. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay có chất lượng chuyên môn vượt trội, phản ánh đúng trình độ VĐV ở từng nội dung, đồng thời là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia có cái nhìn tổng thể trong công tác tuyển chọn lực lượng.

Tham dự giải với lực lượng hùng hậu gồm 10 huấn luyện viên và 53 VĐV, đội pencak silat TPHCM tranh tài ở cả 2 nội dung quyền biểu diễn và đối kháng. Kết quả, ở lứa tuổi 14-16, TPHCM giành 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ (đơn vị TPHCM 1 xếp hạng ba toàn đoàn). Ở lứa tuổi 17-45, đội tiếp tục gặt hái 4 HCV, 2 HCB, 14 HCĐ (trong đó TPHCM 1 xếp hạng nhì toàn đoàn).

1000029939.jpg
Đội TPHCM 1 xếp hạng nhì toàn đoàn ở lứa tuổi 17-45

Theo phụ trách môn pencak silat TPHCM Trần Huỳnh Thanh Quốc, thành tích đạt được là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc về chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu. Giải đấu không chỉ khép lại một mùa tranh tài thành công mà còn là cơ sở quan trọng để TPHCM tiếp tục rà soát lực lượng, hướng đến mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 và các giải đấu quốc tế lớn trong thời gian tới.

NGUYỄN ANH

Tin cùng chuyên mục

