400 vận động viên tham dự Giải Taekwondo Thanh thiếu nhi

Chiều tối 18-7, Nhà văn hóa thanh niên Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn Taekwondo TPHCM khu vực III tổ chức lễ khai mạc Giải Taekwondo Thanh thiếu nhi mở rộng lần II năm 2026.

Dự lễ có ông Kim Jeon Ha - đại diện Viện Hàn lâm Taekwondo Kukkiwon thế giới tại Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TPHCM.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự

Giải đấu quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 33 câu lạc bộ trên địa bàn TPHCM khu vực III, tranh tài ở 55 nội dung trong hai ngày 18 và 19-7.

Đây là dịp để các vận động viên trẻ cọ xát, nâng cao chuyên môn, giao lưu giữa các đơn vị, góp phần thúc đẩy phong trào Taekwondo phát triển.

Các vận động viên thi đấu tại giải

Giải Taekwondo Thanh thiếu nhi là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường và tạo sân chơi lành mạnh để thanh thiếu nhi rèn luyện, giao lưu, phát huy năng khiếu thể thao.

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TRÚC GIANG - AN NHIÊN