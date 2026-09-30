Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 30-9: Quyền Anh Việt Nam bứt phá mạnh mẽ

Ngày thi đấu 30-9 tại ASIAD 20 chứng kiến nhiều dấu ấn đáng chú ý của thể thao Việt Nam. Nổi bật nhất là thành tích của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm khi xuất sắc giành quyền vào chung kết quyền Anh, mở ra cơ hội cạnh tranh tấm HCV danh giá.

Nguyễn Thị Tâm vào chung kết quyền Anh hạng 51kg nữ. Ảnh: TAM NINH

Tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày đến từ môn quyền Anh. Ở bán kết hạng cân 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm thi đấu đầy bản lĩnh trước Alua Balkibekova, đương kim vô địch thế giới người Kazakhstan. Ngay từ những phút đầu, tay đấm Việt Nam chủ động áp sát, kiểm soát cự ly hợp lý và liên tục tung ra những đòn tay trái hiệu quả. Với lối đánh thông minh cùng sự tự tin, Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 để ghi tên vào trận chung kết.

Tấm vé vào chung kết không chỉ khẳng định đẳng cấp của tay đấm Việt Nam mà còn cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của quyền Anh nữ nước nhà. Trong trận tranh HCV sẽ diễn ra ngày 2-10, Nguyễn Thị Tâm sẽ đối đầu võ sĩ chủ nhà Wu Yu, nhà vô địch Olympic Paris 2024, hứa hẹn một cuộc so tài đầy thử thách.

Cũng ở môn quyền Anh, Lưu Diễm Quỳnh không thể tạo bất ngờ trước Bao Ziyi của Trung Quốc tại bán kết hạng 75kg nữ. Thất bại 0-5 khiến cô dừng bước nhưng vẫn mang về tấm HCĐ quý giá cho đoàn Việt Nam.

Ở môn cầu mây, đội tuyển 4 người nam khởi đầu thuận lợi khi ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 sau 3 ván kịch tính. Chiến thắng này tạo lợi thế lớn về tinh thần trước cuộc chạm trán Ấn Độ. Trong khi đó, đội tuyển 4 người nữ thể hiện phong độ thuyết phục khi lần lượt thắng Ấn Độ và Thái Lan cùng tỷ số 2-0, vững vàng dẫn đầu bảng A với thành tích toàn thắng.

Tại môn bắn súng, nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, Phạm Quang Huy xếp hạng 13 với 286 điểm kém xạ thủ xếp hạng 8 (nhóm giành quyền vào chung kết) 3 điểm. Hà Minh Thành đạt 283 điểm, xếp hạng 17, Vũ Tiến Nam có 278 điểm, xếp hạng 24. Ngày 1-10, 3 xạ thủ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận quyết định để xếp hạng đồng đội chung cuộc và chọn ra 8 xạ thủ có thành tích tốt nhất vào chung kết cá nhân.

Trong khi đó, ở môn vật, tuyển thủ Đặng Thị Linh (hạng cân 68kg nữ, vật tự do) đã dừng bước tại tứ kết trước đối thủ mạnh Long Jia của Trung Quốc.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 30-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN