Võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt ASIAD 20 vì chấn thương đứt dây chằng

Nữ võ sĩ hàng đầu của Đội tuyển karate Việt Nam đã được thực hiện phẫu thuật chấn thương nhưng cô sẽ vắng mặt tranh tài ASIAD 20 sắp tới ở Nhật Bản.

Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (áo đỏ) vừa giành HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 nhưng không kịp tham dự ASIAD 20 vì chấn thương. Ảnh: MINH CHIẾN

Cục TDTT Việt Nam và bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) cùng Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam đã tạo điều kiện để võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm được tiến hành phẫu thuật chấn thương tuần qua.

Hoàng Thị Mỹ Tâm đã gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong quá trình tập luyện.

Chấn thương được chuẩn đoán cần thực hiện phẫu thuật để chữa trị dứt điểm cho tuyển thủ. Do đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã được tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội.

Sau khi ca mổ hoàn thành, Hoàng Thị Mỹ Tâm được đưa về Bệnh viện Thể thao Việt Nam giúp thực hiện phác đồ trị liệu sau phẫu thuật ngay cuối tuần qua.

Hoàng Thị Mỹ Tâm là gương mặt chủ lực nội dung kumite (đối kháng) của Đội tuyển karate Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20. Với chấn thương bất khả kháng này, cô đã chính thức chia tay sớm kỳ Đại hội này.

Trong năm 2026, Mỹ Tâm đã tham dự 2 giải quốc tế là Giải vô địch châu Á 2026 và Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Với Giải vô địch châu Á 2026, cô giành HCĐ nội dung đồng đội nữ còn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 võ sĩ này có 2 HCV.

Việc võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm không tham dự ASIAD 20 đã khiến Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam thực hiện một chút thay đổi điều chỉnh lực lượng để tranh tài.

Hoàng Thị Mỹ Tâm đã thi đấu ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Trung Quốc nhưng không có huy chương trong hạng cân 55kg nữ. Năm ngoái, Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCV cá nhân hạng 55kg nữ tại Giải vô địch châu Á 2025 diễn ra tại Uzbekistan.

MINH CHIẾN