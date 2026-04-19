Đại hội TDTT TPHCM 2026 chính thức khai mạc

Tối 19-4, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM lần thứ I - 2026 với chủ đề “Vươn cao cùng thành phố” đã diễn ra long trọng, mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất của thành phố.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay là được tổ chức ngoài trời, trong không gian mở thay vì trong sân vận động, nhà thi đấu theo cách truyền thống. Sau màn diễu hành của 19 đoàn tham dự (gồm 16 đoàn khối phường, xã; Công an TPHCM; Bộ Tư lệnh TPHCM và Tổ trọng tài), ngọn lửa thiêng của Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo và vận động viên (VĐV) tiêu biểu của thành phố rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TPHCM về thắp sáng đài lửa tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã thắp sáng ngọn lửa vinh quang, chính thức khai mạc Đại hội TDTT TPHCM 2026.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận, Trưởng Ban tổ chức Đại hội nhấn mạnh: "Đại hội không chỉ là ngày hội tranh tài, mà còn là biểu tượng cho sức trẻ, sự năng động, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của con người TPHCM. Đồng thời là bước xác lập nền tảng mới cho sự phát triển thể thao thành phố: bài bản hơn, đồng bộ hơn, chuyên nghiệp hơn và giàu khát vọng hơn". Qua đại hội, ngành thể thao thành phố sẽ phát hiện, tuyển chọn lực lượng VĐV tiềm năng, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm, do TPHCM đăng cai.

Ngọn lửa khai mạc Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã được thắp sáng, các huấn luyện viên, VĐV bắt tiếp tục những cuộc tranh tài đầy hào hứng. Đại hội năm nay diễn ra từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5, với quy mô 44 môn, 832 nội dung thi đấu, quy tụ hơn 6.500 VĐV.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu: Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I, dấu mốc mở đầu cho chặng đường phát triển mới của thể thao thành phố; thể hiện ý chí thống nhất, sức mạnh đoàn kết và quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao thành phố ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, giàu bản sắc và có sức lan tỏa. Từ khí thế của đại hội hôm nay, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể trạng, sức khỏe, xây dựng con người TPHCM phát triển toàn diện, năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu lãnh đạo TPHCM và ngành TDTT do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn).

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Võ sĩ Karate Nguyễn Thanh Trường tham gia rước đuốc tại lễ khai mạc đại hội

NGUYỄN ANH