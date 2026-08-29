Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Trung Quốc tại tứ kết giải châu Á 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ khi thua chủ nhà Trung Quốc 0-3 ở trận tứ kết Giải vô địch châu Á 2026, diễn ra tối 28-8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu với đội chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: AVC

Bước vào trận tứ kết, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tung đội hình mạnh nhất với 3 mũi tấn công quan trọng gồm Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo và Trần Thị Thanh Thúy. Trong đó, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ở vị trí đối chuyền, còn Quỳnh Hương và Ánh Thảo đảm nhiệm vị trí chủ công.

Ở ván 1, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, các tay đập chủ nhà Trung Quốc liên tục tấn công áp đảo, giành chiến thắng 25-15.

Sang ván 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh đội hình, giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu gắn kết hơn. Dù vậy, các cô gái Trung Quốc vẫn tận dụng tốt những thời điểm quyết định để vượt lên giành chiến thắng 25-22.

Bước vào ván 3, đội tuyển Việt Nam có phần xuống tinh thần và nhanh chóng để thua 13-25. Thất bại chung cuộc 0-3 ở tứ kết khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch châu Á 2026.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc. Bốn đội giành quyền vào bán kết gồm Trung Quốc, Iran, Nhật Bản và Thái Lan.

MINH CHIẾN