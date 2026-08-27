Bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Trung Quốc ở tứ kết Giải vô địch châu Á 2026

Ngày 28-8, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc tại tứ kết Giải vô địch bóng chuyền châu Á 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung hướng tới cuộc đấu với đội chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: VFV

Trước trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết toàn đội giữ tinh thần ổn định, tập trung các bài tập phòng thủ và hoàn thiện phương án thi đấu.

Người làm chuyên môn bóng chuyền Việt Nam đều hiểu rằng, cầu thủ chúng ta vẫn bị đánh giá thấp hơn khi đang xếp hạng 32 thế giới, trong khi Trung Quốc đứng hạng 7. Trước sang Thiên Tân (Trung Quốc) dự giải, mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng, vào tứ kết và tìm cơ hội tranh vé bán kết.

Các cầu thủ nữ Việt Nam luôn giữ tinh thần lạc quan nhất. Ảnh: VFV

Tấm vé tứ kết đã thành hiện thực, nghĩa là nhiệm vụ đầu tiên của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được đảm bảo.

Được biết khả năng ra sân của chủ công Nguyễn Thị Uyên chưa chắc chắn do chấn thương. Tuy nhiên, các tay đập tấn công như Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My… vẫn sung sức.

Trong 3 lần đối đầu gần nhất tại các giải chính thức châu Á, Việt Nam đều thua Trung Quốc: 2-3 tại Cúp châu Á 2022, 0-3 tại Giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19.

Nếu vượt qua Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết. Trước đó, ngày 27-8, Thái Lan thắng Hàn Quốc 3-0, trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết.

MINH CHIẾN