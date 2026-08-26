Bóng chuyền Việt Nam có 2 cầu thủ tham dự giải vô địch nữ Nhật Bản

Ban tổ chức Giải bóng chuyền vô địch nữ Nhật Bản đã công bố các ngoại binh được từng đội tăng cường, trong đó 2 gương mặt của Việt Nam.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy có tên trong danh sách ngoại binh Giải vô địch nữ Nhật Bản mùa 2026-2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng chuyền vô địch nữ Nhật Bản mùa 2026-2027 có 14 đội góp mặt. Hiện tại, 13 đội đã công bố lực lượng ngoại binh của mình.

Trong số này, chủ công Trần Thị Thanh Thúy được đăng ký trong danh sách đội Gunma Green Wings, còn phụ công Trần Thị Bích Thủy có tên trong thành phần đội Okayama Seagulls.

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, Thanh Thúy cùng Bích Thủy thi đấu cho các đội bóng ở Giải bóng chuyền vô địch nữ Nhật Bản.

Trước đây, Thanh Thúy từng thi đấu cho đội PFU Blue Cats. Tuy nhiên, cô đã có sự thay đổi sau khi đạt được hợp đồng khoác áo đội Gunma Green Wings từ mùa giải 2025-2026.

Giải bóng chuyền vô địch nữ Nhật Bản mùa 2026-2027 sẽ khai cuộc vào tháng 10 năm nay. Hiện tại, 2 cầu thủ Thanh Thúy và Bích Thủy đang làm nhiệm vụ cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Do tiếp tục trở lại Nhật Bản thi đấu, Trần Thị Thanh Thúy sẽ không dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cùng đội VTV Bình Điền Long An. Chương trình thi đấu của vòng 2 sẽ diễn ra trong tháng 10 tại Vĩnh Long. Tuy nhiên, chủ công này sẽ trở về Việt Nam trong tháng 11 để tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong khi đó, kế hoạch sang Nhật Bản của Trần Thị Bích Thủy vẫn chưa được tiết lộ. Cô đang thuộc sự quản lý của đội Hóa chất Đức Giang. Tháng 4 năm nay, Bích Thủy đã về nước thi đấu vòng 1 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

MINH CHIẾN