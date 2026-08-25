Bóng chuyền

Trần Thị Thanh Thúy ghi 14 điểm nhưng chưa đủ giúp tuyển nữ Việt Nam vượt qua Nhật Bản

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nỗ lực thi đấu nhưng không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản, chấp nhận thất bại 0-3 ở lượt trận cuối vòng bảng Giải vô địch nữ châu Á 2026.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã nỗ lực thi đấu trong trận. Ảnh: FIVB
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã nỗ lực thi đấu trong trận. Ảnh: FIVB

Chiều tối 25-8, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận đấu cuối vòng bảng tại giải đấu tổ chức ở Thiên Tân (Trung Quốc).

Trước đối thủ mạnh Nhật Bản, ban huấn luyện bố trí đội hình chú trọng sự gắn kết và hỗ trợ phòng thủ. Phương án này giúp tuyển Việt Nam chơi tốt trong ván đầu.

Cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương cùng các phụ công Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy duy trì thế bám đuổi và chỉ để thua sít sao 23-25.

Sang ván 2, tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu quyết liệt nhưng thua 17-25. Ở ván 3, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho Thanh Thúy tấn công, song đội vẫn để thua 21-25.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-3.

Trần Thị Thanh Thúy ghi nhiều điểm nhất cho tuyển Việt Nam với 14 điểm. Lê Như Anh ghi 10 điểm, Trần Thị Bích Thủy có 9 điểm.

Sau 3 trận vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam có 1 trận thắng trước Hồng Kông - Trung Quốc và 2 trận thua trước Hàn Quốc, Nhật Bản.

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MINH CHIẾN

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Lê Như Anh Trần Thị Bích Thủy Phạm Quỳnh Hương Trần Thị Thanh Thúy Tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt Tuyển Việt Nam Thiên Tân Kim Thoa bóng chuyền Nhật Bản Việt Nam tuyển Việt Nam

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