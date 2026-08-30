Tuyển thủ Đặng Thị Kim Thanh trở lại đội hình bóng chuyền nữ TPHCM

Tay đập Đặng Thị Kim Thanh sẽ cùng đội bóng chuyền nữ TPHCM dự giải đấu nhà nghề PVL Invitationals 2026 diễn ra tại Philippines từ ngày 31-8.

Tay đập Đặng Thị Kim Thanh của bóng chuyền nữ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặng Thị Kim Thanh đã kết thúc tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô không góp mặt Giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Tân (Trung Quốc) vừa qua.

Sau khi kết thúc tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Đặng Thị Kim Thanh đã trở lại đội chủ quản TPHCM.

Kim Thanh sẽ được Ban huấn luyện đội nữ TPHCM tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế tại giải đấu PVL Invitationals 2026 ở Philippines.

Ngoài Kim Thanh, đội nữ TPHCM đang có nhiều cầu thủ giữ phong độ tốt thời điểm này như Phan Trần Thanh Mai, Lê Thị My Xuyên, Ngô Thị Lương Quỳnh, Trần Thị Cẩm Tú, Đào Thị Nhung, Thạch Thị Sâm As, Nguyễn Thị Nhã Phương, Dương Thị Yến Nhi, Đặng Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Hoài My, Trương Mộng Kha, Phan Đặng Thúy Hương, Hoàng Thị Thanh Ngọc, Phan Khánh Vy và Hồ Thị Bích Diệp.

Giải PVL Invitationals 2026 có 6 đội tham dự. Đội bóng chuyền nữ TPHCM là 1 trong 2 khách mời quốc tế của giải, đội còn lại là East Cola (Thái Lan).

Chương trình thi đấu từ ngày 31-8 đến 8-9. Theo đó, 6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội có kết quả tốt nhất vào thi đấu chung kết.

Đội nữ TPHCM từng giành hạng 4 giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa 2026 vào đầu tháng 8. Lúc đó, Đặng Thị Kim Thanh không góp mặt trong đội hình do làm nhiệm vụ quốc gia.

MINH CHIẾN