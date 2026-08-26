Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc tại tứ kết giải vô địch châu Á 2026

Các lượt trận cuối của vòng bảng Giải bóng chuyền vô địch châu Á 2026 kết thúc tối 26-8, đã xác định 8 đội lọt vào tứ kết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đội Trung Quốc tại tứ kết giải năm nay. Ảnh: VFV

Tối 26-8 theo giờ địa phương tại Thiên Tân (Trung Quốc), Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành thắng lợi 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đây là trận cuối trong lượt tranh tài vòng bảng của Giải vô địch châu Á 2026.

Cũng từ đây, 8 đội được xác định giành suất vào tứ kết năm nay gồm Trung Quốc, Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được suất dự tứ kết khi có kết quả là 1 trong 2 đội xếp vị trí thứ 3 có đạt thành tích tốt nhất.

Theo quy định của giải, 12 đội bóng được bốc thăm vào 3 bảng (mỗi bảng 4 đội) để thi đấu vòng tròn. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sau thi đấu nhận suất tứ kết. Ngoài ra, trong 3 đội xếp hạng 3 tại vòng bảng, Ban tổ chức trao vé vào tứ kết cho 2 đội đạt thành tích tốt nhất.

Theo nhánh tứ kết, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Trung Quốc tại tứ kết. Kết thúc vòng bảng, các tay đập Trung Quốc toàn thắng 3 trận, xếp nhất Bảng A.

Đây sẽ là cuộc tái ngộ giữa 2 đội tuyển ở khuôn khổ Giải vô địch châu Á. Tại Giải vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Thái Lan, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng thua 0-3 trước đội nữ Trung Quốc trong vòng bán kết. Chúng ta đã giành hạng 4 chung cuộc còn đội nữ Trung Quốc có vị trí á quân.

Các lượt trận tứ kết giải năm nay được tổ chức trong ngày 27 và 28-8. Bốn cặp tứ kết được xác định: Trung Quốc – Việt Nam, Indonesia – Iran, Nhật Bản – Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan – Hàn Quốc.

MINH CHIẾN